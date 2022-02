Miles de personas están esperando a día de hoy la resolución final de los procesos selectivos del Servicio Madrileño de Salud que la Comunidad de Madrid convocó en 2018 para las disciplinas de Enfermería, Auxiliar administrativo o, Matrona, entre otras. Los exámenes se hicieron en 2019, pero los procedimientos todavía no se han resuelto, según la Consejería de Sanidad, por el "volumen de aspirantes que se presentan". Y, aunque el Sindicato de Enfermería ha lanzado alguna propuesta a la Administración para agilizar este proceso, muchos opositores continúan, por el momento, sin acceso a una plaza a la que tienen derecho.

Es el caso de Sergio de Casas, un enfermero que pagó las tasas pertinentes para presentarse al examen en 2018 y que a día de hoy continúa esperando la resolución del mismo. "Es un desasosiego", ha explicado a Público. Puesto que, teniendo en cuenta sus resultados, podría haber sido propietario de una plaza desde finales de 2019 o principios de 2020 y no es así. "Por suerte, tengo trabajo", asegura, "pero hay gente que ha aprobado la oposición y a lo mejor está en un puesto de trabajo peor del que se merece siendo propietario".

A todo ello se suman las remuneraciones que no están cobrando, como la Carrera Profesional, un concepto salarial que únicamente cobra el personal estatutario fijo, es decir, el que ha aprobado la oposición.

Sergio sólo conoce su calificación en la primera de las dos partes que componen la prueba: un examen tipo test y una parte de concurso que valora la experiencia previa de cada persona (tiempo trabajado, formación o si ha dedicado tiempo a la investigación, entre otros aspectos).

Mayores de 50 en paro y esperando "poder cobrar jubilación"

Los profesionales de enfermería no son los únicos que se encuentran en esta situación. Matronas, fisios y auxiliares administrativos que se presentaron también en la convocatoria de 2018 pasan por la misma incertidumbre. Muchos de ellos creen que han conseguido plaza, pero siguen esperando a que salga la resolución definitiva.

Es el caso de Carla —nombre ficticio para preservar su identidad— que ha explicado a Público que decidió presentarse a las oposiciones de auxiliar administrativo cuando perdió su empleo a los 49 años, y vio "la oportunidad de empleo público", dado que, a partir de los 50, "es difícil" encontrar trabajo en el sector privado.

En su situación conoce a más personas, "casi todos mayores de 50 y en paro", que están esperando una resolución "que no llega". Carla, además, afirma —a título personal— no solo que está "en un momento bueno" y que "puede dar mucho profesionalmente" sino que quiere "seguir cotizando" para poder cobrar la jubilación.

"No se pueden hacer planes a futuro, no sabes nada, no informan", afirma una aspirante

María —que también ha querido mantener el anonimato— comenta a Público que, aunque ella a día de hoy tenga otro trabajo, reivindica su puesto. "Quiero esa plaza", explica, puesto que ha invertido tiempo y dinero en ella. "No se pueden hacer planes a futuro, no sabes nada, no informan", explica. Pues la Consejería de Madrid "nunca dice nada", explican desde el Sindicato de Enfermería.

Desde la Consejería de Sanidad madrileña, han explicado a Público que los retrasos en la publicación de la resolución final de los procesos vienen "originados por la pandemia y por el volumen de aspirantes que se presentan a los procesos convocados".

Un examen cada dos años

Juanjo Menéndez, del Sindicato de Enfermería (SATSE) ha explicado a Público que estas oposiciones se convocan cada "cuatro o cinco años" y a ellas se presentan muchos miles de personas "porque salen muchas plazas" a la convocatoria. Por ello, una de sus peticiones es que "se hagan las ofertas públicas de empleo cada dos años y que se resuelvan, como muy tarde, en menos de un año".

"Se puede hacer", comenta, puesto que el examen es tipo test y lo corrige un programa informático. Esta es otra de las quejas de los examinados, dado que, en el caso de las oposiciones de Educación, hay convocatorias cada dos años que consisten en una prueba escrita y la defensa de un trabajo. Ambas partes son corregidas por un tribunal compuesto de maestros, sin embargo, si en junio comienza la evaluación, en septiembre todos los profesionales que hayan sacado plaza comienzan a trabajar.

Acortar el tiempo entre convocatorias agilizaría el proceso, opinan desde el SATSE

Desde el SATSE defienden que acortar el tiempo entre convocatorias agilizaría el proceso, de tal manera que saldrían menos plazas a sorteo y, además, se da la "opción a gente que está trabajando en el sistema y que quiere fijeza a tener la posibilidad cada poco tiempo de optar a ese puesto", comenta Menéndez.

Mientras que de la manera en que funciona ahora, muchos profesionales "igual hasta se aburren y ya no quieren trabajar en el sistema o se han buscado la vida por otro lado o están en el extranjero", tratándose, "a lo mejor", de personas con "expedientes muy buenos" y una "formación excelente" que se está "desaprovechando totalmente".

En las reuniones de la Mesa Sectorial, cuando los sindicatos preguntan a Consejería acerca del tema "nunca da una fecha y cuando la da, la incumple totalmente", comenta Menéndez del SATSE. "La opacidad de la Administración es exageradamente alta", concluye.