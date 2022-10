Miles de personas se manifiestan en Madrid para impedir el retraso de la ley trans

Madrid se tiñe de los colores azul, rosa y blanco para luchar por la aprobación de la 'ley Trans'. Este sábado unas mil personas, miembros colectivo transgénero y otros grupos LGTBIQ, se han manifestado en la capital para apoyar esta norma e instar al PSOE a que no continúe retrasando su aprobación.



Partiendo de la Plaza Pedro Zerolo, los participantes han lucido las distintas banderas del colectivo y clamado lemas como "ley trans libre y sin fronteras para trans maribolleras". Entre los manifestantes, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Carbollé, como relata Efe, ha sido una de las voces que ha representado la indignación del colectivo ante la situación. Asimismo, ha adelantado también que, de haber un nuevo aplazamiento de la normativa el próximo martes, las plataformas LGTBIQ convocarán "un día de la lucha trans" a nivel nacional. Además, se espera que también realicen diversas protestas ante las sedes provinciales del Partido Socialista.

Esta demora en la tramitación de la ley no solo ha despertado el rechazo del colectivo trans sino que, como denuncia Carbollé, esto supone dejar "sin derecho "a las personas transgénero". "Por un lado, el Gobierno dice que se tramite (la 'ley Trans') con urgencia, por otro lado el día 6 votaron en contra de la enmienda a la totalidad de PP y Vox pero al final, en la comisión, siguen pidiendo semana tras semana aplazamientos, con lo cual, con sus actitud y sus prácticas, quieren llevar la ley al mismo destino que PP y Vox", declaraba a EFE.

Las asociaciones organizadoras han celebrado en redes el éxito de la concentración, convocada para este sábado a las seis de la tarde. Bajo el lema "Habrá Ley Trans" desde la Plataforma han asegurado que más de 3.000 personas han invadido la Gran Vía y otras calles madrileñas, frente a las cifras inferiores que publican otras fuentes oficiales.

Esta tormenta de protestas se levantó el pasado jueves ante el anuncio del PSOE de su intención de nuevos cambios en el proyecto de reforma de la ley. Aún se desconocen cuáles son los cambios exactos que el partido en el Gobierno planea realizar, aunque ya han aclarado que no se tocará lo relativo a la autodeterminación de género. No obstante, este nuevo rumbo ha terminado por generar no solo el descontento de las miles de personas trans que se manifiestan hoy en Madrid, sino que también ha supuesto la dimisión de su diputada y mujer trans activista por los derechos del colectivo, Carla Antonelli.