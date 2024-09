Un millón de niños en situación de pobreza se quedarán sin acceso a las becas de comedor este curso

Las cuentas no salen. Si cerca del 35% de los menores vive en en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país, es decir, no pueden permitirse comer carne ni siquiera una vez cada dos días o hacer varias comidas nutritivas en una misma jornada; pero las becas comedor −que sirven justamente para garantizar que los niños y niñas no sufran problemas de insuficiencia alimentaria− alcanzan apenas al 13% del alumnado... ¿Qué se supone que ocurrirá con el resto?

Cada inicio de un nuevo curso escolar, hasta 1.200.000 familias que sufren una situación de extrema vulnerabilidad esperan soluciones que parecen no llegar, y este año no será diferente. Según el último informe publicado por Educo, más de 1,2 millones de familias con hijos menores de 18 años tienen dificultades para llegar a fin de mes, mientras que un millón de niños se quedarán sin acceso a las becas de comedor este curso.

Las cifras confirman, así, que los esfuerzos realizados para ampliar el alcance de estas ayudas, que en muchos casos no garantizan siquiera la gratuidad, sino la reducción de la cuantía, siguen siendo insuficientes. El informe denuncia que el coste del comedor escolar puede suponer hasta el 16% de los ingresos de una familia en riesgo de pobreza, un porcentaje insostenible para la estabilidad económica de estos hogares.

Solo el 16,7% de los centros públicos de ESO cuentan con comedor escolar y menos del 3% del alumnado asiste a estos servicios

La situación es aún más crítica en la Educación Secundaria. Solo el 16,7% de los centros públicos de ESO cuentan con comedor escolar y menos del 3% del alumnado asiste a estos servicios. La falta de infraestructura adecuada para los adolescentes se traduce en una alimentación deficiente y en un impacto negativo en su desarrollo físico y emocional.

El contexto, no obstante, no es el mismo en todas las comunidades autónomas, a falta de un enfoque coherente y equitativo a nivel nacional. Mientras que en la Comunitat Valenciana y el Euskadi más del 80% de los alumnos de Primaria asisten al comedor escolar, en regiones como Balears, Extremadura o Murcia, la cifra apenas alcanza el 20%.

Solo el 36% de las familias que piden las becas logran obtenerlas

Es por ello que, un septiembre más, Educo ha lanzado una campaña para visibilizar esta problemática, instalando neveras vacías en la plaza del Callao de Madrid como símbolo contundente de la inseguridad alimentaria que enfrentan tantos niños y adolescentes en España. La ONG exige la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2025 de una línea de financiación específica para ampliar las ayudas de comedor.

En los últimos tres años, la cesta básica de la compra ha aumentado casi un 40%, lo que hace que más de 550.000 niños no puedan comer carne, pollo o pescado cada dos días. Y, a pesar de ello, solo el 36,3% de las familias que solicitan las becas logran obtenerlas, lo que deja a la mayoría sin el apoyo necesario para asegurar una buena alimentación de sus hijos.

Frente a ello, Educo aboga por un sistema universal y gratuito de comedores escolares, que asegure que todos los niños y adolescentes, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una alimentación adecuada. La organización recuerda que el comedor escolar no solo es un lugar para comer, sino un espacio protector y de socialización esencial para el desarrollo integral de los menores. Sin una intervención decidida, sin embargo, sus opciones son escasas.