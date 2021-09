El millonario Robert Durst es declarado culpable de asesinar a la escritora Susan Berman para ocultar otro crimen

Las andanzas de Durst fueron recogidas en la serie documental de HBO 'The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst', un programa dirigido por Andrew Jarecki que propuso al realizador el propio Durst, deseoso de que alguien le dejara contar su historia.