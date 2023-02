La mitad de alumnos becados por Ayuso estudian en centros privados: "La igualdad de oportunidades está en grave peligro"

La Comunidad de Madrid es la que más estudiantes tiene becados en la educación privada. En la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, el 47,34% de los alumnos con una beca autonómica estudia en centros privados, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2020/21. Casi el doble que la media nacional, situada en el 24,71%.

"La igualdad de oportunidades en Madrid está en grave peligro. Es la única comunidad que tiene becas exclusivamente para centros y etapas privadas. Las ayudas que proceden del Gobierno central son becas en función de la renta, pero aquí somos la única autonomía que tiene becas especificas a las que no pueden acceder los alumnos de enseñanza pública", explica Isabel Blanco, responsable de servicios públicos de UGT-Madrid.



En sus últimos presupuestos, el Gobierno del Partido Popular tenía la intención de aumentar la partida de becas escolares para estudiar enseñanzas no obligatorias en centros privados. Si bien finalmente no salieron adelante. Blanco lamenta que la educación "se esté convirtiendo en un negocio más y se prioricen los beneficios de las empresas" frente a las familias más desfavorecidas. La sindicalista cuenta que las etapas donde más se puede apreciar esta desigualdad son Educación Infantil, Formación Profesional y Bachillerato.

Las familias de la Federación de Madres y Padres del Alumnado "Francisco Ginés de los Ríos" (FAPA) critican que hay barrios donde la presencia de escuelas concertadas es mayor al número de centros públicos. Cuentan que para llevar a sus hijos a colegios públicos a veces incluso tienen que desplazarse de distrito. También señalan que el acceso a ayudas económicas es más fácil en las escuelas privadas y que en estas las adjudicaciones se resuelven antes. Los últimos datos del Ministerio de Educación, para el curso 2020/21, muestran que la Comunidad de Madrid becó a 67.334 alumnos de centros privados entre enseñanza obligatoria y postobligatoria. Casi la misma cifra que estudiantes de la educación pública: 74.889.



Más becas a la privada que a la pública en Bachillerato y FP

La estadística del Ministerio recoge tres tipos de becas: las de enseñanza obligatoria (educación infantil, especial, primaria y secundaria), las de enseñanza postobligatoria no universitaria (sobre todo formación profesional y bachillerato) y las de enseñanza universitaria. Entre ellas se contabilizan tanto las becas para ayudar a sufragar los gastos de los estudios, que se dan según criterios socioeconómicos, como las becas para premiar altos rendimientos; y se contabiliza tanto ayudas directas como reducciones de precios o pagos en especies.

Las mayoritarias en Madrid son las del primer tipo: las becas a alumnos de educación infantil, especial y obligatoria. Sucede igual en el resto de España. La diferencia, de nuevo, radica en dónde estudian los becados. En el curso 2020/21 el 46,55% de los beneficiarios de las becas de la Comunidad de Madrid para este tipo de enseñanzas acudían a centros privados, incluidos los concertados, que también pertenecen a manos privadas. La cifra contrasta con la situación media en el conjunto de España, donde el porcentaje era de sólo el 25,69%.



Pero el porcentaje de becados que acuden la privada se eleva todavía más si se observan los datos de Bachillerato y FP. El Gobierno de Ayuso para el curso 2020/21 becó en este nivel educativo a más alumnos de centros privados que de públicos, algo que no sucedía desde el 2015/16.



Ese último curso sucedió lo mismo en más comunidades, pero ninguna otorga becas a tantos estudiantes de la privada como Madrid. Catalunya y el País Valencià son las otras dos regiones donde sucede esto, con un 93,45% y 79,28% de becados en FP y Bachillerato que acuden a la educación privada, datos superiores al 57,65% de la Comunidad de Madrid. Pero mientras Catalunya tiene 1.099 estudiantes becados en este tipo de enseñanzas, entre la pública y la privada, y el País Valencià, 4.763; hay un total de 24.508 becados por el Gobierno de Ayuso. 14.130 de ellos en la educación privada.

Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, señala que el aumento de la demanda de FP privadas responde a una clara escasez de oferta en los institutos públicos: "Se están gestionando nuevos grados, tanto medios como superiores, que resulta que no se van a ofertar en la enseñanza pública. No entendemos que esto esté sucediendo. Para más inri, hablamos de grados que tienen una amplia demanda y empleabilidad, como es el de enseñanzas deportivas".



Cada vez menos becas a lo público

Para el curso 2022/23 muchas más familias podían acceder a las becas de la Comunidad de Madrid para la enseñanza privada. El Gobierno de Ayuso amplió el número de becas y elevó los umbrales de renta que evalúan quién puede beneficiarse. Por ejemplo, antes una pareja con un hijo no podía acceder a la beca para estudiar bachillerato en un centro privado si cobraban más de 30.000 euros al año; ahora el límite supera los 100.000 euros. Aunque según Ayuso, el aumento de los umbrales y de las propias becas era para beneficiar a las "rentas medias".

Aún habrá que esperar a los datos del curso actual para ver si ese aumento en los umbrales de renta decanta aún más las becas hacia la educación privada. Pero hasta ahora el número de becados que estudian en centros privados se ha mantenido de forma estable mientras que los becados en la educación pública han descendido. En los últimos cinco cursos un 58,70% de los becados por la Comunidad de Madrid de todo tipo de enseñanzas estudiaba en centros públicos. En el último del que se dispone de datos, el curso 2020/21, la cifra se quedó en un 52,66%.



Ese curso la Comunidad de Madrid becó a un total de 67.334 estudiantes de centros privados, más que ninguna otra comunidad. Le siguen Catalunya, con 62.388, y Andalucía, con 61.654. Pero los Gobiernos catalán y andaluz becaron a muchos más estudiantes en la educación pública: 115.889 y 220.320, respectivamente. El Gobierno madrileño, en cambio, hizo lo propio con 74.889, colocando a la comunidad como la séptima con más becarios en la educación pública, a pesar de ser la tercera con mayor población.



"Una desviación de dinero público para financiar empresas"

Desde la FAPA sostienen que el actual Gobierno regional está "desviando el dinero público" para financiar empresas privadas con la escusa de becar a los estudiantes: "Hay becas que directamente reciben los centros educativos, no pasan por las manos de las familias". Aseguran que la situación de la enseñanza pública madrileña es igual de crítica que la de la sanidad.

Junto con la distribución de las becas, señalan la cesión de suelo público para la construcción de privadas-concertadas como otro de los males endémicos del sistema educativo madrileño. "Ya hay 85 parcelas cedidas con este fin. Los dos últimos conciertos han sido en Villa de Vallecas y Valdebebas. Llevamos diez años pidiendo un centro público en Valdebebas y ahora nos encontramos con la cesión. Es una perversión del concierto. La lógica de los concertados es estar allí donde no puede llegar la pública, no debería ser la única opción sino la alternativa residual. Ellos lo denominan demanda social, pero no es que la gente lo pida, es que no hay alternativa", arguye Morillas.

La presidenta de la FAPA sostiene que "esta forma de proceder solo se produce en la Comunidad de Madrid". "El cobro de cuotas ilegales en concertados está muy marcado en otras regiones también, pero estas cesiones son una característica de Madrid. Convierten la educación en un negocio, una forma de explotación, frente a garantizar el acceso universal", termina.