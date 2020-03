El rey Felipe recibió este lunes a los niños ganadores del concurso '¿Qué es un rey para ti?'. En el acto el monarca ha explicado a los concursantes en qué consiste su trabajo, centrado principalmente en la representación institucional de España.

Las respuestas seleccionadas en el concurso, especialmente amables con la corona, no dejan espacio para interpretar qué opinan realmente los más jóvenes sobre el monarca. Nada nuevo bajo el sol. De hecho, el CIS lleva más de cinco años sin realizar ninguna cuestión sobre la monarquía. La última vez que el organismo preguntó sobre la institución a los ciudadanos fue en abril de 2015, el rey suspendió con un 4,34.

El diario Público ha salido a la calle para hacerle la misma pregunta a los ciudadanos, para ver si la visión de la sociedad española ha cambiado después de cinco años y tras los sucesos que cuestionan el sistema actual, como los audios de Corinna o los seis años de prisión contra Iñaki Urdangarin.

Muchos consideran que no aporta mucho a la sociedad actual. "Está ya un poco obsoleto en el día de hoy y no sirve tampoco para nada más que representar, pero ya tenemos a los políticos". Otros también opinan que es una institución que les cuesta el dinero y no reciben nada a cambio: "No trabaja y se llevan el dinero. Hay que mantenerlos y eso nos cuesta a todos los que trabajamos mucho dinero".

Por otra parte, la mayoría coincide en que es casi imposible eliminar la monarquía como institución. "España es muy monárquica y muy católica". En cambio otros se muestran más confiados en esta posibilidad: "Estoy rodeada de cierta juventud que piensa lo mismo que yo, así que espero que en un par de años sí".

Los ciudadanos responden, ¿qué representa el rey para ti?

Desde la plataforma República o Monarquía se puede aportar una firma para exigir un referéndum para elegir nuestro sistema político. Ya van más de 160.000 firmas a favor de que se realice la votación.