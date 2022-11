"Muere tu madre pero ahorras impuestos": la respuesta a la carta del Gobierno de Ayuso que alardea de sus rebajas fiscales

La burocracia no entiende de empatías. La mano izquierda nunca fue su fuerte. Sin embargo, la impasible literatura de un descubierto bancario o la frialdad con que se notifica una infracción de tráfico están a años luz de la carta que la Comunidad de Madrid le ha remitido a una ciudadana que acaba de perder a su madre informándole de las ventajas fiscales que dispone –gracias, cómo no, al Ejecutivo de Ayuso– en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones.



Una misiva que hiela a la sangre a poco que tenga uno un corazón. Lean: "La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias normativas, ha aprobado distintas bonificaciones con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos. En el caso de que la Comunidad de Madrid no hubiera aprobado beneficios fiscales usted hubiese tenido que pagar 4.540,39 euros".

Apenas un párrafo informativo remitido por la Comunidad de Madrid cuya flagrante falta de sensibilidad ha generado multitud de reacciones. "Se te ha muerto tu madre, pero lo que te has ahorrado de impuestos. Ni elegancia tienen. Y duele cuando ves la sanidad desmantelada", ha lamentado la destinataria de la carta.

Como era de prever, el contenido de la carta ha causado estupor en buena parte de la ciudadanía. Un sentimiento, a caballo entre la incredulidad y el cabreo, del que se ha hecho la clase política.

"Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aproveche el fallecimiento de un ser querido para hacer propaganda sobre lo mucho que te ahorras en impuestos es propio de un gobierno carente de empatía que maltrata a los madrileños y madrileñas", ha esgrimido Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid a través de las redes sociales.



Mónica García: "El Gobierno de Ayuso nunca se caracteriza por su sensibilidad, pero está alcanzando cotas insoportables"

Por su parte, Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha incidido también en la falta de empatía mostrada por el Gobierno de la Comunidad y en las aparentes contradicciones de su relato: "Cuando se muere un familiar tuyo, Ayuso te manda una carta diciendo que al menos se ha muerto en Madrid y te has ahorrado dinero. Si se muere en una residencia que te ha costado 2000 euros al mes porque no hay residencias públicas, eso no te lo dice, si ha tenido que pagar un seguro privado sanitario, eso no te lo dice. Si ha tenido que esperar 5 horas en urgencias no te lo dice. El Gobierno de Ayuso nunca se ha caracterizado por su sensibilidad, pero está alcanzando cotas insoportables".

También se ha sumado a las críticas Juan Lobato, secretario general del PSOE madrileño y portavoz en la Asamblea de Madrid, quien ha querido evocar también las polémicas declaraciones de Enrique Ossorio, vicepresidente de Ayuso: "Esa carta es una falta de sensibilidad total, como viene siendo característica en el Gobierno del PP de Madrid. Ya lo demostraron con las palabras de Ossorio hacia las familias de los fallecidos en las residencias, por las que todavía estamos esperando una disculpa o una rectificación".

No es la primera vez que una de estas cartas genera indignación. Hace poco más de un año, otra misiva remitida por idénticos motivos a los familiares de una mujer fallecida causaba estupefacción. La periodista Celia Blanco se hacía eco a través de un hilo de lo sucedido.