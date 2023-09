Muere Pepe Domingo Castaño a los 80 años

El veterano periodista deportivo Pepe Domingo Castaño ha fallecido la madrugada de este domingo a los 80 años, según ha informado a través de la red social X, antiguo Twitter, el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE, en el que trabajaba.

"El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir por qué Pepe para nosotros lo era todo. La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti, pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos", explica el mensaje del programa.

La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti… pic.twitter.com/EVuaRSvYYP — Tiempo de Juego (@tjcope) September 17, 2023

Su muerte repentina pone el broche final a una larguísima carrera profesional, en la que debutó con tan solo 18 años en los micrófonos de Radio Galicia. En 1966 se instaló en Madrid y comenzó con uno de los programas más conocidos, La voz de Madrid, que le llevó a trabajar en varias cadenas, incluidas la televisión pública TVE. En 1973 comenzó su larga andadura en la Cadena SER.

Castaño ha fallecido en el hospital de la Zarzuela, según ha informado la Cadena Cope, que ha añadido en un comunicado que "Pepe se ha ido de manera repentina, rodeado de los suyos".

La emisora en la que ha sido locutor los últimos años, ha añadido que informará próximamente de cómo se harán los actos de despedida para "la leyenda de la radio".

Castaño nació en Lestrove en 1942, se crio en la cercana localidad de Padrón, fue novicio dominico en un seminario asturiano y cursó estudios de Magisterio.

Se mudó a Madrid en 1966 y en 1969 comenzó a trabajar en Radio Centro. En 1971 ganó un Premio a la Popularidad del diario Pueblo y en 1973 ingresó en Radio Madrid, de la Cadena SER, donde en 1988 entró a formar parte de los equipos de Carrusel Deportivo y El Larguero, espacios deportivos.

En televisión presentó en TVE el programa 300 Millones entre 1979 y 1982, y en Telecinco el concurso Número Uno en 1995.

En 2010 abandonó la Ser e ingresó en la Cope, en la que tenía contrato hasta 2025.

Castaño fue también cantante, grabó varios discos y logró un Disco de Oro en México en 1979, con temas como Motivos, Neniña y Terciopelo y fuego, aunque en España pasaron bastante inadvertidos, a excepción del tema Viste pantalón vaquero.

Era hijo adoptivo de Padrón desde mayo de 1986 y estaba casado en segundas nupcias desde 1985 con la exmodelo María Teresa Tere Vega, con la que tenía dos hijos.

Con anterioridad, entre 1969 y 1981, estuvo casado con la presentadora de televisión María Luisa Seco.

En su haber quedan cuatro premios Ondas (1975, el Especial 1996 por Carrusel Deportivo, 2002 y 2005); la Antena de Oro de 1989 en su apartado de locución y otra en 2010 por su trayectoria; el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (2005), Premio Diego Bernal 2011 de la Asociación de Periodistas de Galicia.

También el Premio de las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte de los Premios Nacionales del Deporte de 2011; el I Premio Joaquín Prat de Radio, que le concedió la Academia Española de la Radio en 2014; los ¡Bravo! de Radio 2016 y de 2018 de la Conferencia Episcopal; Premio de la Gala 2019 de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid; o el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara 2019.

Otros reconocimientos que recibió fueron el Premio Guaca y Puro de Oro de Venezuela, "Silvestre del Año" de la popular carrera San Silvestre madrileña, "Matancero de honor" de Guijuelo, "La Vieira de Plata", "Caballero del capítulo de la Orden Serenísima del Albariño" de Cambados (Pontevedra); Orden de Honra "Tenedor de Oro", Premio Canción Motivo, Premio de la Cámara de Comercio y Premio Inocente del jurado como personaje conocido más solidario.