Presunta estafa en la COPE: un periodista finge un tumor para quedarse con el dinero de sus compañeros

Una mezcla de sorpresa y estupor circula esta semana por los pasillos de la cadena COPE. Su mítico programa deportivo Tiempo de Juego, presentado por Manolo Lama, Paco González y Pepe Domingo Castaño, está en el foco de la polémica. Según avanza El Confidencial, un conocido periodista de la emisora episcopal se habría inventado un tumor cerebral de pronóstico grave para, supuestamente, estafar a sus compañeros y amigos de la radio.

Se trata del tertuliano Guillermo Valadés, Willy para sus colegas, con los que lleva más de dos décadas compartiendo estudio. Hace unos meses, el periodista informó al equipo de Deportes de la COPE de que le habían detectado un agresivo cáncer con metástasis en la espalda. Según su versión, las opciones de supervivencia pasaban por un tratamiento experimental de varios miles de euros en la Clínica de Navarra. Los conductores de Tiempo de Juego se volcaron con su presunto diagnóstico y acordaron pagarle la terapia.

Tras un desembolso de más de 10.000 euros semanales, que se habría extendido durante los últimos seis meses y podría superar los 250.000 euros, comenzaron a surgir las dudas. En los últimos días, la redacción descubrió que nadie con el nombre de Guillermo Valadés figuraba como paciente en los registros del centro médico en cuestión.

Sus compañeros de trabajo intentaron, sin éxito, contactar con él. Lo último que sabían era que el tratamiento, de 6.000 euros por sesión, estaba funcionando bien. De hecho, el propio Willy les había dicho que, debido a la incorporación de unos fármacos más caros, la factura pasaría a ser de 16.000 euros semanales. Según informaron fuentes de la compañía al citado medio, todos accedieron sin rechistar.

El dinero salió del presupuesto de Deportes

Según explica El Confidencial, el dinero para el tratamiento habría salido del bonus de la sección. Se trata de una cantidad de la que dispone la COPE a modo de incentivo y que, en este caso, se utilizó para costear la terapia del periodista. Los pagos se realizaron directamente a la empresa del propio Willy, Valadés Comunicaciones SL, incluyendo las correspondientes facturas y declarando ante Hacienda los movimientos.

Los compañeros de Tiempo de Juego utilizaron los ingresos derivados de la publicidad y los patrocinios, cuyos beneficios se reparten al acabar el año, para ayudar al supuesto paciente. El propio Paco González, conductor del programa, ha aclarado que no existe ningún fondo de maniobra y que la recaudación parte del "presupuesto anual fijo" para los Deportes.

La reacción de 'Tiempo de Juego'

El director de Tiempo de Juego, Paco González, ha utilizado la emisión de este martes para responder a la presunta estafa. "Nos tienen que permitir un paréntesis. Nos gustaría poder decir algo, pero es que no podemos decir nada porque no lo sabemos. Nos encantaría saber toda la verdad, pero no la sabemos", ha explicado.

Acto seguido, ha zanjado el tema con un claro mensaje: "Lo sentimos y lo volveríamos a hacer, porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha". Por su parte, la Clínica de Navarra ha asegurado que es "muy raro" que un tumor cerebral se extienda por la espalda y desmiente que sus tratamientos tengan el coste que propuso Valadés. De momento, su contrato con la COPE sigue vigente y no se le ha abierto ningún expediente.