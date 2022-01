Una  jubilada denuncia a su banco por querer cobrarle dos euros para sacar su dinero en la ventanilla

Una mujer jubilada con problemas de movilidad ha interpuesto una denuncia contra el banco BBVA por querer cobrarle dos euros para retirar dinero de su cuenta en la ventanilla, tras haberlo intentado sin éxito en el cajero automático.

Amparo Molina, de la región valenciana de Burjassot, ha dirigido, además, una carta a los trabajadores de la sucursal para explicar el motivo de la denuncia. En ella, expresa que consideró "desproporcionada" la comisión que le pedían, dado que ella ya paga "unos gastos de mantenimiento muy altos".

Intentó retirar una "pequeña cantidad" de sus ahorros con su cartilla a través del cajero automático. Tras tener dificultades, solicitó ayuda. "Ustedes -indica en el texto- no quisieron o no les permiten ayudar, no me lo explicaron bien", ha afirmado.

Fue entonces cuando le indicaron que podía proceder a retirar su dinero en la ventanilla. Sin embargo, Amparo abandonó la oficina sin su dinero y pasó "todo el día con pocos euros", por lo que se decidió a poner una denuncia.

"Soy mayor, pero no idiota"

En su carta, Amparo ha recordado que es "mayor, pero no idiota" y considera que "deberían facilitar información" a aquellos que se encuentren en "situación de vulnerabilidad económica", dado que "tienen derecho a solicitar en su banco una cuenta bancaria básica sin ningún tipo de comisión de mantenimiento".

Además, ha destacado que se debería informar "de forma anticipada, accesible y entendible" de aquellos cambios que se planteen y que puedan afectar a los clientes y ha aprovechado para reivindicar que los trabajadores tengan "más empatía y menos soberbia con las y los trabajadores jubilados".