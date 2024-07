Nacho Cano pierde su acuerdo con Renfe por sus declaraciones tras ser detenido

Renfe Viajeros ha procedido este miércoles a resolver el acuerdo que mantenía con el musical Malinche del músico y productor Nacho Cano, por sus declaraciones en contra de la Policía. El artista fue detenido este martes por la presunta contratación irregular de migrantes sin papeles, tras lo cual, en una rueda de prensa, aseguró: "El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar (...). Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido".

En una nota, Renfe indica que dichas declaraciones obligan a rescindir el acuerdo de colaboración con Malinche, the Musical Spain. Dicho acuerdo, indica el texto, establece que las partes podrán desistir de forma unilateral y anticipadamente de él cuando entiendan que la colaboración de la otra parte con otras entidades "sea susceptible de causar un perjuicio reputacional".

Asimismo, Renfe explica que comparte la preocupación social por estos sucesos, que podrían constituir "una presunta vulneración de los derechos de los trabajadores". Además, considera a la Policía Nacional, que cumple 200 años al servicio de los ciudadanos, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como uno de los "pilares fundamentales" del Estado de Derecho.

Declaraciones "inaceptables", según la sindicatos policiales

Sindicatos policiales han considerado "inaceptables" y "fuera de lugar" las declaraciones de Cano. El artista, quien aseguró ser víctima de una "maniobra orquestada" por su relación cercana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se posicionó en contra de la Policía, llamándoles "criminales" e insinuando que acabaría "muerto en una cuneta" por su culpa, en una rueda de presa después de su detención, cuando ya había sido puesto en libertad.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han subrayado que, aunque no deja de ser habitual que un detenido culpe a la Policía, lo manifestado por el productor teatral "no tiene ningún sentido". "Está absolutamente fuera de lugar atribuir a la Policía una eventual muerte, que aparezca en una cuneta. No es propio de una persona de la trayectoria de Cano. Respetamos su libertad de expresión pero hay que ser más responsable", han apuntado

Además han recordado que los agentes siempre actúan basándose en "indicios racionales de criminalidad", que no significan que un detenido sea culpable de los delitos por los que se le investiga. Por su parte JUPOL ha defendido "la honorabilidad de la Policía Nacional y la integridad de cada uno de sus miembros" ante las "inaceptables declaraciones" de Cano.

La Confederación Española de Policía (CEP), por su parte, ha instado al productor teatral a "dejar de dar el espectáculo con ataques indiscriminados a policías nacionales" a los que ha acusado de delitos "sin mayor prueba que su opinión" y desde la "posición de privilegio" que le concede su proyección pública.

Respecto a las palabras de Cano que relacionaban su detención y su amistad con Ayuso, han recordado que las amistades políticas "no constituyen jamás el criterio orientador de una intervención policial". A esto se ha opuesto Alternativa Sindical de Policía (ASP) que, en línea con la versión del músico, apunta a la posibilidad de que se trate "de una operación de carácter político orquestada desde el Ministerio del Interior y llevada a cabo por mandos policiales sumisos" al actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.