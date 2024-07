Nacho Cano afirma que su detención es por "apoyar a Ayuso" y para "desviar la atención" del caso contra Begoña Gómez

El promotor teatral Nacho Cano ha asegurado que su detención es una "maniobra orquestada" por su "apoyo a Ayuso". El músico es acusado de contratación de migrantes en situación irregular para su espectáculo musical Malinche.

"Como han ido ya a por su novio, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo", ha añadido Cano, quien también ha declarado que su detención sirve para restar "atención de otras cosas como es la imputación de la mujer del presidente (del Gobierno)".

Así lo ha comunicado ante la prensa después de ser puesto en libertad tras prestar declaración en la tarde de este martes. Durante su intervención, Cano ha agregado: "Vienen a por mí por ser el único artista que se atreve a decir 'ni soy comunista ni de izquierdas', porque no lo soy, ni lo he sido nunca, ni soy idiota, porque he viajado".

"Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", ha añadido el artista en su comparecencia, tras acusar a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada" y de haber querido "achantar" y coaccionar a parte de la plantilla de su musical Malinche. "El criminal no soy yo, es la Policía", ha incidido.

Respecto a la acusación, Cano ha explicado que el origen de las denuncias está en un programa de becas que montó para atraer talento juvenil de México de cara al futuro estreno del musical en ese país.

En ese sentido, ha afirmado que el programa es fruto de un convenio con una escuela, que incluye las prácticas en el musical y que siempre ha tenido "un comportamiento transparente". Además, ha señalado que ha realizado todas "las cuestiones legales que se tienen que hacer cuando se trae a un extranjero".