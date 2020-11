Sonia Vescovacci es una oficial del Cuerpo Nacional de Policía, actualmente en excedencia, que también ha buscado notoriedad en el mundo youtuber. El 9 de septiembre pasado abrió un canal llamado "Policías por la Libertad", siguiendo la estela de su amigo el policía de Vox Jandro Lion, con el que empezó compartiendo tertulias cibernéticas y pontificando acerca de la gestión política de la pandemia por el Gobierno de coalición.

En los últimos vídeos colgados en su canal ha dado un paso más allá, y desde su púlpito youtuber está desafiando al Gobierno y a la sociedad contribuyendo a la expansión del pandemia.

Así lo ha hecho, incitando a los agentes de la policía y del resto de cuerpos policiales a que incumplan su obligación de aplicar, perseguir y sancionar las conductas establecidas en el Real decreto ley 21 barra 2020, de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid.

Manifestación negacionista el sábado en Madrid

Una de las últimas iniciativas de esta funcionaria de policía seguidora ideológica de Jandro Lión, ha sido convocar para este sábado, en plena escalada de contagios y muertes que está provocando el virus en toda Europa, una manifestación negacionista a partir de las cuatro de la tarde recorriendo el centro de Madrid, desde El Retiro, hasta Plaza de Castilla, pasando por el Congreso de los Diputados.

Una manifestación, según la funcionaria "para mostrarle al Gobierno nuestro total desacuerdo por todas las medidas restrictivas de derechos que está imponiendo a todos los españoles", y "pedirle –añade–que deje ya de utilizar a los policías y a los guardias civiles para meterle miedo a los ciudadanos y para sus fines políticos".

No obstante, en su manifiesto grabado en vídeo, pide a los asistentes que "no estén exentos del uso de mascarillas" que, "por favor, traigan mascarilla". Para a renglón seguido tranquilizar a sus seguidores con un: "Os garantizo que Policías por la Libertad no está de acuerdo con que se imponga el uso de la mascarilla de manera obligatoria para todos los ciudadanos, ni tampoco con las medidas de distanciamiento social, pero para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre nuestros compañeros y los ciudadanos, ya que pretendemos que esto sea una marcha pacífica, os pedimos por favor que respetéis la normativa vigente y que adoptemos todos las medidas sanitarias que nos han impuesto".



Imagen de Sonia Vescovacci y policía de Vox Jandro Lión.

Las amistades peligrosas de Vescovacci

En la página web de "Policías por la Libertad", en otros vídeos, se escandalizan de que se les califique de "negacionistas", simplemente porque cuestionan la existencia de la pandemia, porque se oponen al uso de la mascarilla y consideran absurda la distancia social. Pero hay otras razones.

La propia página web creada por Vescovacci ofrece acceso a herramientas legales para los ciudadanos que busquen vías ingeniosas para esquivar o recurrir sanciones. Disponen de documentos auto descargables y auto rellenables con los que el interesado o interesada puede acreditar razones varias para intentar evitar problemas legales, por incumplir las medidas determinadas por la emergencia sanitaria. Y también está a disposición de quien lo pueda necesitar, sean ciudadanos o funcionarios policiales, documentos a cumplimentar para recurrir las potenciales sanciones que les pudieran ser impuestas, cuando el primer plan falla.

Pero de esa gestión legal no se encarga exclusivamente "Policías por la Libertad". Todos los documentos descargables para los fines antes citados proceden de la web O lex abogados.

Según advierte la web ,"la única finalidad de estos documentos es poder ayudar a cualquier persona, a ejercer sus derechos para que la autoridad competente sea la que pueda determinar si se ha cometido alguna infracción o si se ha vulnerado algún derecho de los ciudadanos". Asimismo, curándose en salud, la web asegura que "no se pretende en ningún momento perjudicar a ninguna persona ni a ningún miembro de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad, al contrario, solo pretendemos agilizar determinados trámites para el bien de todos y evitar males mayores".



Un polémico abogado detrás de "O'lex abogados"

El propietario de esta web que distribuye los impresos es el abogado gaditano Sergio Cebolla Ávila, un antiguo militante del PSOE y que en la actualidad preside el singular Partido Laócrata de España. Su notoriedad llegó cuando decidió querellarse el pasado año contra el ministro José Luis Ábalos por su encuentro en Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que admitió el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid por un presunto delito de prevaricación, al mismo tiempo que el de instrucción 31, tramitaba otra por las mismas razones del Partido Popular.

Advertencia de los documentos de la web.

Desde la web se pueden descargar un total de seis documentos que son "Declaración de Responsabilidad", "Reclamación Médicos", "Reclamación para Oficina del Consumidor", "Reclamación multas uso mascarilla", "Reclamación multas estado de alarma" y "Reclamación aseguradora".

Pero en el reverso del primero aparece un aviso que dice "O´Lex Abogados, el Partido Laócrata en España (Laócratas) y Natalia Prego Cancelo no se hacen responsables del mal uso, del uso fraudulento de estos modelos o de la negativa de las instituciones a su validación".

Natalia Prego Cancelo, que aparece en el documento promovido por "Policías por la Libertad", es una destacada negacionista del coronavirus de la organización "Médicos por la verdad", denunciada por maldita.es, a raíz de la difusión de un video donde Natalia Prego critica la PCR, la prueba utilizada para detectar el coronavirus en infecciones activas, con afirmaciones falsas.



Captura de la web de maldita.es.

"Médicos por la verdad", de la que forma esta doctora, es una plataforma que se presentó el 25 de julio pasado en el Palacio de la Prensa de Madrid, anunciando que sus integrantes investigan la "verdad" que las autoridades quieren ocultar sobre el nuevo coronavirus. El grupo, que está en contra del confinamiento y del uso generalizado de mascarillas, ha sido cuestionado por avalar teorías desacreditadas para contener o curar la covid. Pero sus teorías, denunciadas por falsas, son las mismas que apoya la líder de "Policías por la Libertad".