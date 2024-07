El obispo Munilla carga contra la ley que prohíbe las terapias de conversación sexual y habla de "liberticidio LGTBI+"

El obispo de Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla, ha criticado la ley que prohíbe las terapias de conversión sexual ya que, según él, se trataría de impedir una acto "de acompañamiento espiritual de las personas". Además, lo ha llegado a calificar como un "liberticidio LGTBI+".

Munilla ha hecho estas declaraciones después de que cinco exalumnos de un colegio concertado de València denunciasen haber sido víctimas de terapias de conversión sexual. Un profesor habría ofrecido a los jóvenes una pastilla para "curar" la homosexualidad, e incluso les hacía leer fragmentos bíblicos con el fin de cambiar su orientación sexual.

"La acusación a este hombre de que hacía terapias de reconversión de la homosexualidad es falsa", ha asegurado el obispo, quien considera que el docente "no es un terapeuta". "Esa denuncia se podría dirigir a cualquiera de nosotros, a un acompañante espiritual", ha proferido.

En su declaración, Munilla ha defendido que esos "acompañantes" ayudan a "personas con sus heridas, con sus problemas, incluyendo también las inclinaciones homosexuales". Según el obispo, son ciudadanos "conscientes de la dificultad que tienen para vivir en castidad, que experimentan una sexualidad compulsiva y que piden un acompañamiento".

De este modo, el religioso considera que el veto de las terapias supone "una prohibición de acompañamiento espiritual de las personas". Asimismo, lo ha comparado con la ley que impide el acoso a las personas que acuden a las clínicas para abortar.

Declaraciones tránsfobas en el pasado

El obispo Munilla, en agosto de 2023, se dirigió en una catequesis durante la Jornada Mundial de la Juventud a las personas transexuales aseverando que "nadie nace en un cuerpo equivocado" ya que "Dios no se equivoca".

En esta ocasión, el sacerdote también se ha preguntado si la prohibición del "acompañamiento espiritual" tiene sentido mientras cada persona "tiene derecho a cambiar de sexo, se puede hormonar, se puede hacer cirugías y ponerse prótesis".

"Es como si se dice que aquí cada uno tiene derecho a salir del armario, pero tengo que salir del armario por la puerta que tú me digas. No tengo derecho al armario por la puerta que yo elija, sino que tú a mí me vas a decir, sal del armario por esta puerta", ha concluido.