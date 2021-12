El Observatorio de Derechos Sexuales alerta sobre el acoso a clínicas abortivas y lo vincula a la ultraderecha

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius alerta en su informe de este año sobre el acoso a mujeres y profesionales ante clínicas que practican abortos en Catalunya y el conjunto del Estado. Advierten de que esto pone en peligro el ejercicio de este derecho, pero que va más allá, y se enmarca en una estrategia internacional de los movimientos de ultraderecha en todo el mundo.

"Cuando se atacan a los derechos sexuales y reproductivos, y en este caso concreto, el aborto, se está atacando de forma frontal a las democracias. A través de los discursos de odio se generan procesos desdemocratizantes", ha afirmado Almudena Rodríguez, responsable de incidencia política e internacional de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius y coautora del informe.

No se trata de personas aisladas, sino de un movimiento organizado con intereses políticos

El Observatori, herramienta impulsada por esta organización, ha presentado este viernes, Día Internacional de los Derechos Humanos, su informe de 2021 sobre vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos en Catalunya.

Su coordinadora, Elena Longares, ha destacado entre las quejas recibidas las referentes al acoso de grupos fundamentalistas a las puertas de las clínicas privadas, pero ha explicado que también han recogido otras, vinculadas al ejercicio del derecho al aborto en general, así como al acceso a la anticoncepción, al tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), a la falta de calidad en la atención sanitaria en lo referente a este ámbito y a las dificultades para acceder a la reproducción asistida.

"Los discursos de odio buscan imponer agendas políticas"

La temática del tercer informe anual del Observatori se ha centrado en radiografiar quién está detrás de los grupos que "insultan, fustigan y violentan" a usuarias y profesionales a las puertas de las clínicas privadas que practican abortos, para evidenciar que no se trata de personas aisladas, sino de un movimiento organizado con intereses políticos.

"Es un fenómeno complejo. Los discursos de odio calan, tienen mucho impacto entre la población, y buscan imponer agendas políticas y llegar a gobernar", ha manifestado Rodríguez. El objetivo de estos movimientos estructurados a nivel transnacional es, en última instancia, apuntalar "al orden económico neoliberal". El ataque a los derechos sexuales y reproductivos es sólo, en este sentido, un medio para conseguir progresivamente la imposición de su agenda política: "El discurso de odio contra los derechos sexuales y reproductivos permite llegar al poder y mantenerse en él".

Utilizan estrategias como la difusión de fake news y los ataques promovidos por 'bots' o 'trolls'

Un caso concreto citado en el informe es el de la llamada Ambulancia Vida, de la plataforma Hazte Oír, que se dedica a este tipo de acciones. Esta organización tiene su parte internacional, la plataforma CitizenGO, que opera en todo el mundo y cuenta con más de 16 millones de miembros, según ha explicado Rodríguez. También citan el caso de la organización Valores y Sociedad, fundada por el exministro del Partido Popular Jaime Mayor Oreja y vinculada a la alianza internacional Political Network for Values.

"Estas acciones, que parecen locales, entroncan con la presencia de los partidos de extrema derecha y fascistas en parlamentos o gobiernos, como en Polonia, Hungría o Brasil, y tienen el apoyo de partidos e iglesias; es un entramado que trabaja de manera colectiva". Rodríguez ha señalado a los vínculos con organizaciones y movimientos como los que han presionado por la aprobación de las llamadas leyes de latido del corazón en Estados Unidos, que prohíben el aborto.

Unai Gil, coautor del informe y también del área de Incidencia política e internacional de la Associació, ha explicado que el pasado mes de agosto Wikileaks difundió información sobre estos grupos, sacando a la luz datos "normalmente completamente opacos" que permiten comprobar las conexiones de los movimientos a nivel mundial con las élites nacionales e internacionales. La desinformación, con la difusión de fake news, la propaganda computacional y los discursos de odio en las redes implementados por bots o trolls son algunas de las herramientas utilizadas online.

Inequidad territorial del derecho al aborto

En los últimos meses, la Generalitat ha ampliado el acceso al aborto a territorios en los que no se podía ejercer este derecho, como Lleida y Manresa. La coordinadora de la Associació, Sílvia Aldavert, ha valorado el paso adelante pero ha dicho que no saben si está funcionando. "Es opaco, no hay información", ha dicho. Por ahora, en las Terres de l'Ebre todavía no es posible abortar, aunque Salut está trabajando en ello. Aldavert también ha querido destacar que es necesario definir un modelo para el aborto en Catalunya que ponga a las mujeres en el centro, y no a los profesionales ni al coste del método utilizado. "No tenemos un modelo pensado desde un posicionamiento político feminista e interseccional con las mujeres en el centro", ha concluido.