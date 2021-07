Organizaciones animalistas denuncian que Madrid es "complice de maltrato animal" por no cerrar Vivotecnia

Las organizaciones animalistas Free Fox y ADAEC han denunciado este sábado que la Comunidad de Madrid es "cómplice de maltrato animal" y que no ha hecho "absolutamente nada" por ayudar a ninguno de los animales maltratados en el laboratorio de la empresa Vivotecnia.

"En Vivotecnia se grabaron unos vídeos absolutamente infames de maltrato animal sistemático. Se denunció a la empresa y la Comunidad de Madrid dijo que iba a paralizar la actividad de Vivotecnia y que iba a quitar las licencias y a estas alturas no ha hecho absolutamente nada como nunca hace por ayudar a ninguno de los animales", ha manifestado la presidenta de FreeFox, Alicia Roa a los medios de comunicación tras una performance-protesta en la Plaza de Callao este sábado exigiendo la liberación de estos animales.

En esta performance, las organizaciones animalistas han querido visibilizar la experimentación animal a la que someten a los animales en este laboratorio y representar a la Comunidad de Madrid, a la Fiscalía, al Seprona y a la comunidad científica como "las cuatro instituciones vergonzosas que son a los ojos de todo el mundo", ha subrayado Alicia.

Miembros de asociaciones defensoras de los animales realizan una performance-protesta, este sábado en la madrileña Plaza de Callao. — Emilio Naranjo / EFE

En este punto, ha reiterado que seguirán denunciando la experimentación animal y que no van a parar hasta que liberen a los animales. "España no quiere invertir dinero en esto y va a la cola de Europa. No vamos a parar hasta que los 880 animales de Vivotecnia salgan", ha concluido.