PACMA denuncia la "falta de ética" del programa 'Maestros de la costura' por el uso de pieles

La formación política animalista PACMA ha denunciado la utilización de pieles en el programa televisivo emitido en La 1 de TVE Maestros de la costura. La denuncia se produce después de que dos concursantes decidieran no participar en una de las pruebas propuesta por el programa donde tenían que trabajar con estos materiales.



"No todo me vale para ganar" es la frase que utilizó la aspirante, Isabel Gomila. Lo hizo en defensa de sus principios al negarse a utilizar la piel de un animal para confeccionar parte de una prenda de ropa. "Soy vegana, colaboro con santuarios desde hace años y no puedo coser aquí piel, son mis principios", afirmaba la participante en el programa emitido este martes 29 de marzo.

PACMA ha explicado a través de un comunicado a raíz de los hechos que "un programa con los niveles de audiencia que tiene Maestros de la costura y que, además, se emite en una televisión pública, no debería estar normalizando el uso de pieles de animales".

El uso de animales para todo tipo de actividades está cada vez más cuestionado gracias a la presión del activismo. Actividades como la tauromaquia o la caza gozan, cada vez, de menor popularidad entre la sociedad.

En la misma línea, son pocos los que apoyan la existencia de granjas peleteras. No obstante, dado que muchas de las pieles que se utilizan provienen de animales que se crían para ser sacrificados con otros fines de aprovechamiento, existe un amplio debate sobre el asunto.