Juan e Isabel son dos personas mayores —76 y 70 años, respectivamente— que desde hace seis meses viven en un coche en Puente Tocinos, una pedanía de la ciudad de Murcia. Su historia ha saltado a los medios por dramática: no tienen casa y tienen que dormir en un Renault Laguna que van cambiando de estacionamiento para no molestar a los vecinos, según ha revelado el diario La Verdad de Murcia.

Ellos afirman sentirse incomprendidos por alguno de esos vecinos ya que sólo aspiran a "un techo" bajo el que poder vivir. Pero a día de hoy no pueden costearse una vivienda: viven con los 600 euros de pensión que cobra Juan y no les da para tener una vivienda digna, pagar la comida y las facturas. Ellos pueden pagar hasta 300 euros por un alquiler, pero a pesar de que buscan aún no han encontrado uno que se ajuste a su presupuesto. Aseguran que los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia no les han prestado la ayuda que necesitan.

Isabel tiene derecho a una pensión de Argentina, pero según explican para poder cobrarla necesita tener una dirección de domicilio y estar empadronada. Ocurre lo mismo con el médico: tampoco tienen un centro de salud asignado por no tener un domicilio fijo

Su día a día, cuenta La Verdad, es complicado: cuentan que no pasan hambre, pero tienen que levantarse temprano para poder asearse en los cuartos de baño de algún bar y de paso cargar sus teléfonos móviles para poder buscar piso. Así pasan las mañanas. Después de comer, las tardes las dedican a ver la televisión en alguna cafetería o a pasear si el tiempo lo permite. Por la noche regresan al viejo Renault Laguna para dormir como puedan envueltos en varias mantas.

No viven en la indigencia, pero casi. Sus pocas pertenencias se limitan una televisión, una freidora, algo de ropa y cubiertos. "Solo pedimos un techo con una habitación, una cocina y un baño", explican al citado medio.