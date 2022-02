El periodista Martínez Soler revela que también ha sido víctima de abusos sexuales por parte de la Iglesia

El periodista José Antonio Martínez Soler ha contado que también sufrió abusos sexuales y tocamientos cuando era preadolescente por parte de religiosos. En su caso, sucedió en el colegio La Salle de Almería. "El abuso sexual era algo feo que formaba parte de los secretos más íntimos de aquel mundo siniestro. A veces, aterrador", lamenta en una columna en 20 minutos, periódico del que fue fundador.



"Lo peor de todo fue la decepción que me causó aquel fraile, que presumía de ser más amigo que profesor, cuando 'se pasó de la raya'. Esa era la expresión de moda entre los niños para identificar a los pederastas con sotana", ha revelado el periodista en su escrito.

Este fraile abusó sexualmente de él en su despachó cuando Martínez Soler tenía ocho o nueve años. Le sentó en sus rodillas y le acarició el cuello, la cara y los muslos.

Martínez Soler: "No pude o no supe reaccionar hasta que me abrazó e intentó acariciarme el pito"

"Enrojecí de vergüenza y de impotencia. Me quedé paralizado. Él apestaba a sudor seco. Su respiración se aceleraba. No pude o no supe reaccionar hasta que me abrazó e intentó acariciarme el pito. O sea, hacerme una paja. Llegó a tocarlo. Aturdido, salté de sus rodillas, a punto estuve de caerme rodando por el suelo, y salí corriendo, espantado, de aquel despacho/mazmorra", relata.

El escritor, después de esto, confiesa que sentía miedo cada vez que veía al religioso o se podía encontrar con él, pero que no era el único "fraile pederasta". Él y sus compañeros, para referirse a aquellos que abusaban de los menores en el centro, advertían: "Cuidado con éste o con aquél; ya sabes".

De hecho, deja caer que posiblemente se realizaron abusos mayores ya que entre sus compañeros había sospechas de que pasaban cosas aún más graves con algunos alumnos internos.

Martínez Soler, que también ha sido fundador de El Sol, La Gaceta y Doblón y redactor jefe de El País y Cambio16, es así otra víctima más de la Iglesia. En las últimas semanas, varios adultos han alzado su voz para contar los abusos y las violaciones que sufrieron por frailes, curas e incluso monjas.

Gracias a las denuncias, el Congreso ha dado el primer paso para crear una comisión de investigación sobre estos delitos contra los menores (pese a los votos en contra del PP y Vox). Además, las autonomías han remitido ya a la Fiscalía General sus informes sobre casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia.