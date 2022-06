El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid justifica como "lo más natural" la peor ola de calor en junio en dos décadas

España vive la peor ola de calor en junio de los últimos 20 años, con tramos de hasta ocho grados por encima de lo habitual durante esta época del año. Incluso la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en toda España excepto Asturias y Canarias, una decisión que contrasta con la opinión del portavoz del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, recién nombrado por Isabel Díaz Ayuso.

"Entiendo que la oposición tiene que crear un escándalo y generar miedo. Evidentemente que en junio o julio haga calor es de lo más natural", aseguraba este martes Pedro Muñoz, vocal del PP. El negacionismo climático no es ninguna novedad en las derechas. Aún así, estas palabras han sorprendido a una oposición que no da crédito a la incredulidad de los diputados de la bancada popular en un contexto donde las noches tropicales no están dejando a nadie conciliar el sueño en la capital.

Mónica García: "Nos estamos friendo y no, no es normal"

Madrid es una de las regiones donde más se está sufriendo este tiempo asfixiante, con temperaturas superiores a los 40 grados. Pero desde el PP se sigue acusando de alarmistas a la oposición. De hecho, en más de una ocasión se ha podido escuchar a la propia Ayuso cuestionar la aceleración del calentamiento global: "Algún día conoceremos qué lobbys hay detrás de las 'emergencias climáticas'".

Algunas regiones como Extremadura han ofrecido la posibilidad de acortar las jornadas de hasta 120 colegios para que finalicen entre las 12.00 y las 12.30 de la mañana, siempre con la posibilidad de que los menores se queden en el centro si no hay familiares que puedan hacerse cargo. Cada vez es más habitual oír hablar de planes laborales para hacer frente a las sofocantes temperaturas derivadas de la crisis climática. Sin embargo, el partido que encabeza el Gobierno madrileño continúa en sus trece.

Una de las primeras en responder a las palabras del portavoz del PP ha sido Mónica García, de Más Madrid: "Nos estamos friendo y no, no es normal". En la misma línea contesta el diputado de la formación, Javier Padilla: "Dice un señor con camisa de manga larga, chaqueta, corbata y aire acondicionado a 23 grados que esto del calor es normal".

Asociaciones y organizaciones activistas que luchan por ponerle freno al cambio climático denuncian el carácter sectario de los negacionistas y aseguran que su intransigencia ideológica les ciega. Negar la evidencia como pretexto para no hacer nada.