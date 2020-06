El Ministerio de Sanidad activó este lunes el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas, que estará en vigor hasta el 15 de septiembre, y cuyo objetivo es prevenir y reducir los efectos negativos del calor sobre la salud, especialmente en los grupos más vulnerables: personas mayores, mujeres embarazadas, niños, enfermos crónicos y personas que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre.

Como cada año, Sanidad recuerda a la población que hay que beber agua o líquidos con frecuencia aunque no tengamos sed y con independencia de la actividad física que realicemos. No debemos abusar de las bebidas con cafeína o alcohol ni de grandes cantidades de azúcar, ya que pueden provocar que nuestro cuerpo pierda más líquido. Si es posible, tendremos que permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados y reduciremos la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00). Vestiremos con ropa ligera u holgada que deje transpirar y no dejaremos a ninguna persona o animal en un vehículo estacionado y cerrado. Las comidas también deberán ser ligeras y mantendremos las medicinas en un lugar fresco para que no pierdan su efecto.

El Ministerio de Sanidad facilitará diariamente a las comunidades autónomas las predicciones de temperaturas (máximas y mínimas) elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la que se informará de los niveles de calor, siendo el rojo el más peligroso. Esta información también estará disponible para los ciudadanos en la página web del ministerio.

Histórico en los niveles de temperatura

En el año 2019 se activó el nivel 3 (rojo o de alto riesgo) del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud en 48 ocasiones, siendo la provincia con mayor número de activaciones de nivel 3 Granada (12). El día 21 de agosto hubo un total de 10 provincias en nivel rojo simultáneamente.

El nivel 2 (naranja o riesgo medio) se activó en 200 ocasiones durante el periodo de activación del plan, siendo las provincias con mayor número de niveles naranja Granada (20), Lleida (17) y Zaragoza (17). El día 22 de julio hubo un total de 18 provincias en nivel naranja simultáneamente.

El nivel 1 (amarillo o de bajo riesgo) se activó en 505 ocasiones, distribuidas entre 40 capitales de provincia, siendo Zaragoza (30) la que mayor número contabilizó. El 24 de julio fue el día en que mayor número de alertas amarillas se produjeron (21 capitales de provincia simultáneamente).

La semana con más alertas fue la del 24 y el 30 de junio, con un total de 80 activaciones de nivel 1, 63 de nivel 2 y 11 de nivel 3

Durante la temporada 2019 hubo un total de 78 días con alerta de algún tipo, siendo las provincias con mayor número de alertas de cualquier tipo Granada con 55 y Zaragoza con 51, seguida de Lleida y Murcia con 42. La semana con más alertas fue la comprendida entre el 24 y el 30 de junio, con un total de 80 activaciones de nivel 1 (amarillo), 63 de nivel 2 (naranja) y 11 de nivel 3 (rojo). En 11 provincias no se superó en ningún momento el nivel 0 de riesgo.