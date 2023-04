El profesor condenado del colegio Gaztelueta arremete en un blog contra la víctima de sus abusos

José María Martínez Sanz, el profesor del colegio de colegio Gaztelueta, del Opus Dei, condenado por abusos sexuales contra un alumno del centro, Juan Cuatrecasas, ha optado por arremeter contra su víctima en un blog que se ha abierto de manera específica para ello.

La Justicia dictó una sentencia firme en la que le condenaba por los delitos cometidos entre los años 2008 y 2010 en el centro escolar de Leioa (Bizkaia) y dejó clara su culpabilidad. Un suceso que desencadenó la decisión del pontífice de ordenar la revisión del canon por el que se rige el Opus. Ahora, en el largo post que ha publicado, da su versión de los hechos y repite una y otra vez que es inocente, a la vez que tilda de mentirosa a la víctima de sus abusos.

"Tilda a mi hijo de enfermo, de mentiroso... Este señor ya tuvo su momento. Tuvo un juicio justo, con todas las garantías y hay una sentencia en firme. Para llegar a ella, mi hijo lo ha tenido que pasar muy mal", narra Juan Cuatrecasas padre a Público en relación al intento del agresor de restar veracidad al relato de la víctima.

El calvario de su familia parece no llegar nunca a su fin. La Audiencia de Bizkaia condenó a once años de cárcel al abusador, una pena que el Tribunal Supremo rebajó a dos años. Años después, una primera investigación eclesiástica fue cerrada en falso. Su lucha no cesó y, tras una carta enviada al pontífice, el papa Francisco ordenó reabrir la investigación de la Iglesia católica en septiembre de 2022.

Desde el centro escolar -que al ser concertado aún recibe financiación pública del Gobierno Vasco, tal y como adelantó Público-, Juan nunca recibió apoyo y algunos medios de comunicación no le creyeron. A día de hoy, su padre todavía denuncia esta connivencia de parte de la prensa con el Opus.

"Se está cuestionando y revictimizando a víctimas de pederastas. En este caso en concreto, es muy grave dado que quien lo airea es director de un medio. Esto no se puede consentir porque, además, se está cometiendo un delito de incitación al odio al lanzar mensajes para hundir aún más el dedo en la llaga de la víctima, aunque no sé si esto se investigará", explica Cuatrecasas, que recuerda "el peso que tiene el Opus en este país y en la judicatura".

Por último, lanza un órdago. "El Opus Dei es una organización muy tóxica, muy poco transparente y tiene que hacer una autocrítica muy seria. Si se consideran de verdad cristianos, tienen que empezar a actuar como tales, no como encubridores de un pederasta", zanja tajante.