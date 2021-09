La promesas de conciliación y cocrianza se esfuman año y medio después de estallar la pandemia

La pandemia de la covid-19 trajo consigo mucho dolor. Pero también trajo un buen puñado de sueños: el sueño de poder conciliar vida personal y laboral, el de un reparto más equitativo en las tareas de cuidado de menores, mayores y personas dependientes; el sueño de poder cuidarse a una misma, de que se produjese un cambio cultural largamente esperado que convirtiese, por fin, la cocrianza y la corresponsabilidad en una realidad, aunque para ello hubiese sido necesaria una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes.

Año y medio después de que estallase la pandemia, todos los datos demuestran de manera tozuda, que todos esos sueños han quedado reducidos a cenizas. Ni ellos se han lanzado a cuidar más, como se esperaba, ni el teletrabajo forzoso fue la solución para millones de mujeres que sobre la enorme sobrecarga física, mental y emocional que ya sufrían, añadieron largas jornadas de trabajo desde casa. No hubo alivio, sino una suma de tareas, tal como pudo comprobar este diario hace unos meses al recabar decenas de historias de mujeres diversas de toda la geografía española que compartían su cansancio y su hartazgo.

Los datos oficiales corroboran que tras la pandemia las mujeres corren con la mayor carga de los cuidados. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de este año, el 94,4% de los trabajadores que pidieron reducciones de jornada por cuidado de hijos, incapacitados o mayores fueron mujeres. Esta misma fuente afirma que en ese mismo período ellas ocupaban el el 74,2% del empleo a tiempo parcial, mientras que el ministerio de Economía desvela que en 2020 el 89% de las excedencias por cuidado de hijos fueron solicitadas por mujeres.

"La pandemia no parece haber cambiado el reparto de roles de género en las familias"

"El teletrabajo no era la solución, esto depende de otros factores. A priori, trabajar desde casa puede hacer pensar que se producirá el reparto, pero la pandemia no parece haber cambiado el reparto de roles de género en las familias, a tenor de los pocos datos o encuestas que vamos conociendo", afirma Alba González, experta en Igualdad del ministerio que dirige Irene Montero.

Para esta experta, el reparto de tareas debe ir unido a un cambio cultural, así como una plena implicación de las administraciones públicas para ocuparse "de verdad y con todas las garantías", de los cuidados. "Es cierto que habrá personas a las que les irá bien la formula del teletrabajo y la posibilidad de organizarse a conveniencia, pero no es una opción para todas las personas y desde luego no lo es para todas las mujeres y sin otras medidas de sensibilización y de política pública para pelear contra esos roles y estereotipos no tiene por qué significar que los hombres se implican más", añade González.

¿Qué hay cuando no hay cole? ¿Qué hay si no hay red familiar?. Esa es la pregunta que hay que hacerse, afirma esta experta y abunda en que es responsabilidad del Estado y las distintas administraciones hacerse cargo y diseñar servicios y políticas publicas las administraciones

Desde el ministerio de Trabajo se puso en marcha en los primeros compases de la pandemia el Plan Mecuida. Una serie de medidas encaminadas a flexibilizar la jornada laboral y para reducir la jornada laboral, que podía llegar al 100% de la jornada, pero iba aparejada con una reducción proporcional de los salarios. Esta medida va unida a los Ertes y tiene previsto acabar a finales de este mes de septiembre. En marzo pasado, el Ministerio de Igualdad puso en marcha el Plan Corresponsables un ambicioso proyecto de 200 millones proveniente de los fondos de europeos de Resiliencia y Reconstrucción. Propone crear, en colaboración con las comunidades autónomas, una bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 14 años. Sin embargo el plan no está en marcha aún en casi ninguna comunidad y mostrará su eficacia en el medio o largo plazo.

Un vuelta al trabajo sin red

La vuelta al trabajo de millones de mujeres tras el periodo vacacional y el inicio esta semana del curso escolar se hará sin red, justo cuando muchos empleadores comienzan a exigir la vuelta al trabajo con presencialidad plena.

Desde los principales sindicatos lamentan que la pandemia no haya servido para acometer cambios de más calado en materia de conciliación corresponsable y de reparto de en las tareas de los cuidados. Encuentran que la medidas puestas en marcha por el Gobierno han sido "tímidas e insuficientes" y piden una coordinación y transversalidad de los distintos ministerio y administraciones para crear unos servicios públicos y gratuitos de calidad que solucionen las brechas de cuidados y laborales.

"Esto no es un problema nuevo ni que haya surgido con la covid. Parece que de repente todo el mundo ha abierto los ojos a este problema, peor ya existía. No hay servicios públicos suficientes y de calidad como para poder atender las grandes necesidades de conciliación que existen en la población española y desde luego con la pandemia se han agudizado más con el cierre de las escuelas, los centros de día", afirma Helena Blasco, Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO.

Desde CCOO han sido muy críticas el Plan Mecuida, porque permite reducciones de jornadas de hasta el 100%, pero no deja de implicar una merma económica para las mujeres y lamentan que no haya sido acompañada de otras medidas, añade Blasco.

"Cuando nos dijeron que los niños no iban al cole, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, pero en este año y medio no se ha hecho nada para solucionarlo y por lo tanto estamos exactamente igual que antes de la pandemia. Porque con medidas estrella y titulares no se soluciona. La conciliación, los cuidados la corresponsabilidad, es algo que hay que abordar de una forma transversal desde los distintos ministerios. No puede ser que cada ministerio trabaje por su cuenta. Trabajo, por ejemplo no tenía ni idea de que iba el plan Corrsesponsables de Igualdad. Que muchas empresas quieran volver ahora a la plena presencialidad es volver a al casilla de salida. Todo sigue igual", explica Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de la UGT.

"El Gobierno tiene que tener un posicionamiento y una apuesta muy clara y directa de lo que tienen que ser las políticas de conciliación corresponsables y abordarlas desde un plano social, desde la ecuación en igualdad y avanzar en una igualdad efectiva. Es decir, esto no es un tema solamente de hombres: es de las empresas, de la sociedad en su conjunto. Y es necesario hacer un esfuerzo en ese sistema de cuidados público que sea gratuito, que sea para todas las familias, especialmente a las de rentas más bajas. Y asegurar el cumplimiento de toda una normativa vigente a en igualdad en el que se avanzo mucho a nivel formal pero que desde luego a nivel real no sea aplica", añade Blasco.

"Mientras las medidas de conciliación supongan una merma económica, los hombres no harán uso de ellas", concluye la dirigente de CCOO.