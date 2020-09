En medio del inicio de la negociación presupuestaria, cuya aprobación se antoja todavía complicada, el Gobierno sí espera llegar este viernes a un nuevo acuerdo con los agentes sociales para la ampliación de los ERTE, la regulación del teletrabajo y las bajas laborales como consecuencia de la pandemia.

Para ello, se reunirán en Palma de Mallorca este viernes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los principales dirigentes de UGT, CCOO, CEOE y CEPYME.

El principal tema a debatir será la ampliación de los ERTE por fuerza mayor, cuyo plazo caducaba a finales de este mes de septiembre, y tanto sindicatos como empresarios pedían la ampliación sine die. El Ministerio de Trabajo, a falta de concretar plazos y si será por sectores, lo que sí anunció es que está abierto a dicha ampliación.

Así lo dijo este mismo jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien apuntó que "los ERTE han demostrado ser una herramienta necesaria que ha salvado millones de empleos y van a estar mientras sean necesarios".

No obstante, falta por concretar el acuerdo y, sobre todo, una reivindicación sindical que pasa por no reducir al 50% la paga a los trabajadores que llevan desde marzo en ERTE, como contempla actualmente la ley, un asunto al que el Gobierno no ha dado su visto bueno.

Una nueva legislación en septiembre

El otro gran tema que se espera consensuar es la regulación del teletrabajo. El Gobierno ya ha enviado un nuevo borrador en el que se recogen parte de las reivindicaciones expuestas por los agentes sociales en la reunión del martes, como elevar del 20% al 30% el porcentaje de la jornada laboral que debe hacerse a distancia para considerar que existe una prestación de teletrabajo regular.

Si todo va bien y los agentes sociales aceptan el nuevo texto -lo estaban todavía estudiando en la tarde del jueves-, la ministra indicó que la nueva legislación para el teletrabajo podría llegar a la mesa del Consejo de Ministros en una semana y que sea aprobada para su entrada en vigor antes de que finalice el mes de septiembre vía real decreto.

Finalmente, en la reunión también se abordarán las bajas laborales de trabajadores que tengan que estar al cuidado de menores o mayores que hayan sido puestos en cuarentena, pero que no estén contagiados por la covid, un tema que cobra especial relevancia con el inicio del curso escolar.

Los sindicatos reclaman una baja laboral como en los casos donde sí hay contagio y, aunque el Gobierno en principio no lo contempla en esos mismos términos, se están buscando fórmulas de ayuda en estos casos, mejorando el actual plan Me cuida que está actualmente en vigor.

Aunque fuentes sindicales y empresariales no quieren dar nada por cerrado y dicen que todavía hay diferencias muy importantes que se tienen que despejar en la reunión, el espíritu de todas las partes es conseguir cerrar un nuevo acuerdo social.