"Si a usted le han dado un manotazo es por algún motivo". Esa fue la respuesta que un policía antidisturbios le dio a Noelia Adánez, escritora y colaboradora de varios medios de comunicación, al contarle esta cómo había sido agredida en la protesta de este lunes frente a la sede central del PSOE en Madrid. Público pudo grabar la conversación entre Adánez y dos policías que vigilaban Ferraz.

Un agente afirmaba que no había visto cómo le habían dado un manotazo en el móvil mientras grababa. "Si le han dado un manotazo es por algún motivo. Este señor está grabando a todo el mundo y nadie le ha dado ningún manotazo en el móvil. Lo único que la gente quiere es que no le grabe en la cara", respondió a Adánez. Según ella, el hombre que le tiró el móvil llevaba una pegatina de STOP Feminazis y, además, la siguió durante la concentración y la amenazó, diciéndole que sabe dónde vive. Los policías optaron por decirle a la denunciante que le quitase importancia a las afirmaciones de este manifestante.

Según el relato de Noelia Adánez, "un tipo embozado se ha acercado a mí y me ha dicho que lo que he contado estos días es falso y que un pariente suyo ha muerto por gente como yo. He seguido a esta persona con la cámara hasta la altura de la Policía. Ahí me han dado el golpe y al recoger mi móvil y mirar arriba, el tipo del golpe era el de mi vídeo de rojos maricones". Adánez se refiere a un vídeo que difundió en Twitter en el que varias personas insultan a unos vecinos que pedían que se mantuviese la distancia de seguridad en la protesta del sábado en Ferraz.



Además de esta agresión denunciada por Noelia Adánez, la actitud hacia los medios de comunicación ha sido más agresiva de lo habitual. Un hombre ha intentado impedir que los periodistas lo grabasen amenazando con el utensilio con el que golpeaba una señal de tráfico. Algún asistente ha preferido grabar con su móvil las caras de algunos de los periodistas que retransmitían en directo el evento.

Público ha contactado con Delegación del Gobierno en Madrid, la Jefatura Superior de Policía Nacional en Madrid y Policía Nacional para contar con su valoración del incidente, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.