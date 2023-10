Un protozoo de origen ganadero contamina un río y deja sin agua del grifo a más de 10.000 vecinos en el Moncayo

"El río Queiles está muy presionado. Lo vienen denunciando los ecologistas y lo hemos denunciado los vecinos. Para nosotros lo ideal sería que se pusieran serios con la depuración de la piscifactoría de Vozmediano y con los polígonos" de Ólvega y de Ágreda, explica María Pilar Pérez, alcaldesa de Torrellas.

Su pueblo, con 240 vecinos empadronados aunque solo 152 de ellos viven en él estos días, es uno de los cuatro de la provincia de Zaragoza, todos ellos situados al pie de la cara norte del Moncayo y en la ribera del Queiles, cuyos habitantes no pueden beber agua del grifo. Algo que sucede desde hace entre casi un mes y más de medio por la presencia de un protozoo de origen animal en sus redes que ha provocado en Tarazona un brote epidémico de gastroenteritis con más de medio millar de casos desde el 9 de septiembre.

La recomendación de no beber agua del grifo afecta ya a más de 11.000 vecinos de los pueblos zaragozanos, aunque la presencia del microorganismo entraña el riesgo de que en breve se extienda a otros tres de Zaragoza y de Navarra que suman más de 16.000.

Pérez y el resto de los concejales llevan al dedillo el número de residentes por la sencilla razón de que llevan más de dos semanas encargándose del reparto de una garrafa de seis litros por cabeza y día para cubrir el consumo de agua de boca.

"Te tratan como si tuvieras medios, cuando en realidad aquí lo hacemos todo a mano entre los concejales", denuncia, en referencia al Gobierno de Aragón, cuyos responsables sanitarios han desplegado indicios de disponer de cierto margen de mejora en la gestión de emergencias de este tipo.

"Sanidad no nos estaba informando"

Pérez: "Nos enteramos de que estamos afectados por un bando en Tarazona"

En resumen, el episodio consiste en que el martes 12 de septiembre a primera hora de la mañana el Ayuntamiento de Tarazona (10.565 habitantes) recomienda a sus vecinos mediante un bando que dejen de beber agua del grifo tras la detección de "un incremento significativo de casos de gastroenteritis", cuyo número se dispararía en unas semanas hasta los 508, en un goteo que no acaba de cesar.

La causa ha resultado ser la presencia en la red de suministro de oquistes de un protozoo del tipo Cryptosporidium. Se trata de un ser unicelular de origen animal que habita aletargado en ambientes húmedos, a los que llega desde los intestinos de animales y peces, bovinos y salmónidos con mayor frecuencia, y que se activa cuando se aloja en el tracto intestinal de los vertebrados a los que llega a colonizar, a los que provoca gastroenteritis y descomposiciones digestivas que llegan a durar hasta una semana y más.

Diez días más tarde, la alerta se extiende a Novallas, Los Fayos y Torrellas, que captan su agua de boca en el mismo punto del Queiles, el primer municipio en una conducción conjunta con Tarazona y los dos últimos en otra.

"Nos enteramos de que estamos afectados por un bando en Tarazona, porque Sanidad no nos estaba informando", explica Pérez, que remarca cómo en los primeros días no les daban las mismas directrices a todos.

El asunto llega a la Fiscalía General del Estado

Jesús Sampériz: "No tiene sentido no poner una depuradora donde se sabe que hay una fuente de contaminación"

El episodio viene a poner sobre la mesa la intensidad de las presiones que sufre el río Queiles como consecuencia de las actividades agropecuarias e industriales que se desarrollan en su ribera y en zonas cercanas. Con los polígonos industriales de Ólvega y de Ágreda y la piscifactoría de Vozmediano como principales focos, todos ellos en suelo soriano y a los que se añade la carga de 70.000 cabezas de ganado en toda la ribera.

Los ayuntamientos de Ágreda y Ólvega han sido sancionados en varias ocasiones por su negligencia en la depuración de los vertidos industriales de esos polígonos por el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica), que el año pasado optó por llevar el asunto a Fiscalía.

El cuadro incluye la podredumbre del embalse de El Val, situado en un afluente desde el que el agua vuelve al Queiles y que el Miteco se plantea transformar en un humedal ante la dificultad, o más bien imposibilidad, de sanearlo y aprovechar su caudal.

Esa confluencia de factores contaminantes, a la que ahora se suma el episodio de los protozoos, ha llevado a Ecologistas en Acción a denunciar el deterioro del río en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que hasta la fecha no ha decidido si asume las pesquisas o las traslada a las fiscalías de las audiencias provinciales de Zaragoza y/o de Soria.

"El objetivo es que se estudie el área del Moncayo en su conjunto. Hay un cúmulo de actuaciones y de no actuaciones, y de incongruencias y de anomalías, de las administraciones", explica Jesús Sampériz, de la organización ecologista. Remarca que "lo que no tiene sentido es no poner una depuradora donde se sabe que hay una fuente de contaminación".

"La contaminación se produce en unas localidades y provincias que no actúan con gran diligencia, y sus efectos la sufren otras situadas abajo que no tienen capacidad para intervenir en su resolución", señala la denuncia, que recuerda que, además, "la calidad del agua, y sus usos, se puede ver limitado por la presencia de este protozoo" en toda la cuenca del Queiles.

Más de 11.000 vecinos afectados y 16.800 en espera

La solución inicial consistió en la compra de agua mineral por parte de los vecinos de Tarazona

El número de afectados por el riesgo en el agua de boca se sitúa en el entorno de los 11.000, ya que hay 11.777 empadronados en los cuatro municipios zaragozanos, aunque en los próximos días esa cifra puede verse aumentada en otros 16.834.

Eso ocurrirá si, como apuntan varias fuentes, la mancomunidad que integran Malón -en Zaragoza- y Cintruénigo y Corella -en Navarra-, se ve obligada a reactivar la captación ubicada en el mismo punto del Queiles que la del resto de los pueblos ya afectados en caso de agotar sus actuales reservas. La presencia del protozoo en el agua no impide usarla para el aseo y la limpieza, ni para cocinar si antes se hierve diez minutos

Las posibilidades de que el protozoo llegue al Ebro por la desembocadura del Queiles en Tudela resultan obvias, aunque fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que una vez en ese cauce el riesgo prácticamente desaparece al quedar diluido por su mayor caudal, de 25.000 litros por segundo el pasado jueves a mediodía frente a los 442 de su tributario.

La solución inicial consistió en la compra de agua mineral por parte de los vecinos de Tarazona, a la que siguió el suministro de garrafas por los ayuntamientos antes de habilitar depósitos con agua potable para autoservicio.

"Comprar agua mineral para distribuirla entre los vecinos es inasumible para un ayuntamiento como el nuestro por su elevado coste", anota la alcaldesa de Torrellas, la primera en solicitar a la Diputación depósitos de agua potable, aunque Salud Pública los vetó antes de suministrar otros que gestiona el Ejecutivo autonómico.

Los análisis apuntan a una piscifactoría

El martes 3 de octubre, el Gobierno de Aragón comienza a despejar incógnitas al difundir el resultado de los análisis del agua del Queiles que ha realizado un laboratorio tras una toma de muestras supervisada por el Seprona de la Guardia Civil: "En el nacimiento del río, con resultado negativo; aguas abajo de la piscifactoría (Alevines del Moncayo, de Vozmediano, Soria), con resultado positivo; y aguas abajo de localidad de Vozmediano, con resultado positivo".

Eso centra las sospechas en la granja de truchas de la multinacional francesa Gruope Aqualande, señalada desde hace tiempo por ecologistas y vecinos de la zona como uno de los principales focos de deterioro de la calidad del agua del Queiles, el río con el segundo manantial más caudaloso de Europa, solo superado por el del Rin.

El Gobierno de Aragón no ha ofrecido más detalles de los análisis, mientras que Aqualande remitió a "un comunicado oficial con las explicaciones oportunas" que sigue pendiente de difusión tras solicitarle Público su versión de los hechos y los resultados de los eventuales análisis de sus truchas que puedan haber realizado.

¿Pueden las truchas contaminar un río con un agente biológico?

¿Es posible que una piscifactoría como la de Vozmediano genere un vertido de Cryptosporidium susceptible de afectar a la salud pública?

El episodio pone sobre la mesa la existencia de varios problemas sin resolver en la zona

"El hallazgo de esta especie zoonósica en ejemplares de trucha (común y arco iris) puede repercutir en salud pública, al representar un riesgo de infección para los pescadores y los manipuladores de alimentos", concluye la tesis doctoral de la bióloga Seila Couso Pérez, de la Universidad de Santiago, uno de los trabajos más precisos sobre la materia y fechado hace cuatro años.

La investigadora reseña cómo "la contaminación de los cursos fluviales por este enteroparásito es consecuencia de las actividades antropogénicas" y recoge que "la elevada carga parasitaria detectada" en los ejemplares estudiados "sugiere que la infección natural por la citada especie de Cryptosporidium, propia de mamíferos, es posible en estos salmónidos".

En la investigación fueron estudiados 613 ejemplares de trucha común pescados en 44 ríos gallegos de diez cuencas hidrográficas y 360 de arcoíris de piscifactoría. Incluyó la detección de otros ocho parásitos en los peces, más frecuente en los alevines que en ejemplares adultos por el menor desarrollo del sistema inmunitario de aquellos.

En cualquier caso, el episodio pone sobre la mesa la existencia de varios problemas sin resolver en la zona: los vertidos de la piscicultura y el deterioro del Queiles en la práctica totalidad de sus 17 kilómetros de cauce entre Soria y Navarra.

En este sentido, el Plan Hidrológico del Ebro marca como objetivo, aunque se da de plazo hasta 2027, "mejorar el control y de los vertidos de aguas residuales de las piscifactorías, especialmente donde hay captaciones para usos aguas abajo de los mismos, como es el caso del abastecimiento de Logroño y los usos del Queiles aguas abajo de Vozmediano, incluida la calidad del embalse de El Val".

Aplicar rayos ultravioleta y/o sortear la piscifactoría

Mientras llega, si llega, esa mejora del control, y con los tres gobiernos autonómicos ligeramente aliviados ante el hecho de que asuma la coordinación del asunto el Ministerio de Sanidad, vista su afección extracomunitaria, el de Aragón estudia dos líneas de actuación.

La instalación de las potabilizadoras es una medida "más ágil y económica" para el Gobierno de Aragón

Una de ellas consiste en equipar a los municipios con plantas potabilizadoras dotadas de proyectores de rayos ultravioleta, que es la única forma conocida (aunque inaplicable en aguas de flujo natural como los ríos) de acabar con los protozoos.

La otra, combinada con el suministro de agua potable a los vecinos mientras persista la presencia del protozoo en las redes de suministro, sería construir, en cuatro meses y con un coste de tres millones de euros, una nueva captación de agua en el mismo Queiles pero aguas arriba de la piscifactoría. Algo que, por pasiva, equivale a asumir que sus vertidos, autorizados aunque no depurados de protozoos, exponen a riesgos biológicos a los vecinos de la zona.

"Se va a empezar a trabajar simultáneamente en ambas propuestas que desde un punto de vista técnico serán lideradas por el Instituto Aragonés del Agua", anunció el Gobierno de Aragón. Su comunicado desliza por dónde pueden ir sus preferencias: la instalación de las potabilizadoras con ultravioletas resulta una medida "más ágil y económica" que la construcción de una nueva conducción.