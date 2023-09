Un recorrido por la vida de María Jiménez a través de sus frases míticas

La muerte a los 73 años de la cantante, bailaora y actriz María Jiménez nos deja un buen puñado de destellos repartidos a lo largo de una trayectoria artística de las que marcan época. Cincuenta años de éxitos en España y México que en ningún momento ablandaron un carácter indomable y una personalidad arrolladora.

Su primer gran éxito data de 1978, la publicación de la canción Se acabó le convirtió en una de las cantantes del momento. En ella, Jiménez narra una situación de maltrato de una mujer que ha dicho basta. La letra rezuma carácter y empoderamiento, un quejío que visibilizó una realidad largamente opacada.

Su compromiso con la violencia de género no fue flor de un día. En 2022, la cantante puso en marcha la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista. Una violencia que ella conoció de primera mano, no en vano fue víctima de malos tratos a manos de su pareja durante más de dos décadas, el actor Pepe Sancho.

"Mi coño no canta aquí"

Sin pelos en la lengua, Jiménez se puso el mundo por montera y arremetió sin despeinarse contra la hipocresía del momento. Su hijo, Alejandro Jiménez, así lo atestiguaba en un escrito dedicado tras su muerte: "Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente".

Genia y figura hasta la sepultura. El carácter arrebatador de la sevillana nunca le abandonó. En una de sus últimas apariciones públicas, Jiménez fue entrevistada en 2020 por Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. Durante la charla la cantante confesó que había estado delicada de salud y que fueron muchos los que abordaron el tema con sumo sensacionalismo.

"En todas las televisiones anunciaban que me quedaban los últimos minutos de mi vida, y aprovechasteis y pusisteis el programa, mamones", le reprochó la cantante al presentador. Para, a continuación, echar mano de la infalible: "No estaba muerta, estaba de parranda".

En ese mismo espacio, Jiménez evocó que cuando Juan de Borbón, padre del actual rey emérito, le pidió que cantase para él, ella no dudo en responderle: "Yo solo canto cuando me da la gana... y mi coño no canta aquí".



María Jiménez también se las vio con Ana Rosa Quintana. Ocurrió durante un programa en el que se abordaba su vida privada. Fue entonces cuando la cantante entró en directo a través de una llamada telefónica y mantuvo un tenso rifirrafe con la presentadora. Historia de nuestra televisión.

Cuando su vida privada era motivo de debate, Jiménez salía al paso con un contundente: "De mi vida hago lo que me sale del mismísimo coño, que lo sepáis todos".