Renfe recomienda adquirir los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia antes del 5 de septiembre

Renfe ha recomendado adquirir los abonos gratis de Cercanías y Media Distancia antes del próximo 5 de septiembre. Se espera un aumento considerable de viajes para ese día en la red de transporte, por lo que la compañía ha lanzado esta recomendación.

Renfe ha indicado que ha reforzado su servicio de atención al cliente en la mayoría de las estaciones del territorio nacional, así como en el call center para resolver cualquier duda de los viajeros. La compañía ha informado que ya se han registrado 400.000 usuarios para agilizar la adquisición los abonos.

¿Cómo obtener el abono gratuito de Renfe?

Desde el 24 de agosto, los viajeros interesados han podido adquirir el abono gratuito a través de la página web de Renfe así como en taquillas y máquinas de autoventa de las estaciones.

Para agilizar el proceso es conveniente el registro en la página web de la compañía, que contó con más de 81.000 nuevos usuarios en las primeras 24 horas en el primer día habilitado para facilitar la adquisición de los abonos gratuitos.

Es necesaria una fianza de 10 euros para adquirir el abono para cada núcleo de Cercanías o Rodalies. Por otra parte, la fianza asciende a 20 euros en el caso de los servicios de Media Distancia Convencional. Para la devolución de la fianza, el usuario deberá realizar al menos 16 desplazamientos.

Descuentos en abonos Avant

A partir del 1 de septiembre, los servicios Avant OSP contarán con un descuento del 50% que se aplicará a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) que se vendan entre esa fecha y fin de año.

Los viajeros que hayan adquirido un abono de esas características antes del 1 de septiembre también podrán solicitar la devolución del 50% del precio de cada viaje que se realice entre esas fechas. Los usuarios deberán solicitar la devolución del 50% a través de los canales de postventa.