Estos son los pasos para obtener el abono gratuito de Renfe

A partir de este miércoles 24 de agosto se pueden adquirir los abonos gratuitos para viajero frecuente y hacer uso sin costes de los trenes de Cercanías, Rodalies (el Cercanías en Catalunya) y Media Distancia hasta el 31 de diciembre. El abono se puede obtener de forma presencial en las máquinas de autoventa y en la taquilla de las estaciones, a través de la web de Renfe o a través de su app.

Esta medida fue aprobada por el Gobierno en el marco del decreto anticrisis que se anunció en julio para paliar los efectos de la crisis causada por la guerra de Ucrania, que ya cumple seis meses de duración. Con la gratuidad del transporte ferroviario, entre otras iniciativas, se pretende ayudar a la ciudadanía frente la inflación y la subida de precios de bienes como la gasolina.

¿Qué pasos hay que seguir?

Para adquirir el abono es necesario primero inscribirse en el registro que está abierto desde el día 8 de agosto. Es a partir de este miércoles cuando se puede obtener el abono, y a partir del 1 de septiembre cuando se puede hacer uso de él. Este registro consiste en grabar el DNI y el número de teléfono y, como la obtención del abono, se puede realizar en las estaciones o por vía online. Renfe recomienda la segunda opción, ya que el proceso puede hacer que de forma presencial se generen colas en las máquinas y taquillas.

Tras el registro, el proceso para la obtención del abono es diferente si se quiere usar el Cercanías o la Media Distancia. Su uso es personal e intransferible. La validez será exclusiva para un trayecto con un origen y un destino concretos, es decir, solo servirá para un núcleo urbano específico. En caso de querer realizar trayectos diferentes, habrá que obtener diferentes abonos. Para su adquisición habrá que pagar diez euros de fianza o 20 en el caso de la Media Distancia, que se devolverán una vez pasado el 31 de diciembre siempre y cuando se haya hecho uso del billete obtenido al menos 16 veces. Renfe recomienda hacer el pago con tarjeta para agilizar el proceso de devolución.

Cercanías

Para acceder a los trenes de Cercanías de forma gratuita, el proceso a través de la aplicación de Renfe Cercanías es el siguiente: primero se selecciona la zona en la que se va a usar el billete, y una vez que tenemos el menú desplegable en la parte izquierda de la pantalla se selecciona "Comprar billete". Una vez que se introducen el punto de origen y el destino, en "Seleccione una tarifa" se elegirá "Abono Recurrente". Al pagar, la aplicación exigirá el DNI del usuario. Una vez obtenido el abono, en la cuenta quedará vinculado un código QR que se puede usar para pasar los tornos en lugar de un billete físico, con excepción de los núcleos de Ancho Métrico, Asturias y Santander, donde sí se necesitará tenerlo impreso. El abono que se obtenga en las máquinas o taquillas se podrá cargar en una tarjeta física +Renfe & Tú sea personalizada o no personalizada.

Media Distancia

El Abono Recurrente en el caso de la Media Distancia deberá obtenerse en las máquinas de autoventa o en las taquillas de la estación. En el momento de la compra se deberá seleccionar el origen y el destino del trayecto. La fianza será de 20 euros con la excepción de la línea Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea y el núcleo de Rodalies de Lérida, Tarragona y Gerona, donde el coste será de diez euros. Una vez obtenido el abono, el viaje se podrá formalizar a través de la aplicación, la web o en la estación.

Avant y AVE

Los trenes de larga distancia Avant y AVE no serán gratuitos, pero sí contarán con un descuento del 50% para sus usuarios. Se mantendrán los abonos actuales, pero tendrán la reducción de precio todos los que se adquieran a partir del 1 de septiembre. El periodo de validez de cada billete también cambia. En el caso del abono Tarjeta Plus de Avant, será de 90 días desde la fecha de compra y 60 días desde su primera formalización, con el límite de uso hasta el 31 de enero de 2023. La Tarjeta Plus 10 Normal o Estudiante tendrá una validez de 30 días desde la compra y 20 desde el primer viaje realizado hasta el 31 de diciembre de 2022.

En el caso del AVE, con el nuevo Bono AVE Recurrente se podrá hacer 10 viajes de ida por la mitad de precio hasta el 31 de enero de 2023 en 13 trayectos: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; León-Palencia; Burgos-Madrid; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zaragoza; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora. La validez del abono será de 30 días desde la fecha de compra y 20 desde su formalización.