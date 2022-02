La reparación del Pont del Petroli, el símbolo más preciado de Badalona, se eterniza

Las grandes obras y los proyectos de remodelación urbanística tienden a sufrir retrasos, pero si les sumamos una pandemia mundial y tres cambios de gobierno, es difícil que salgan las cuentas. Se han cumplido dos años del temporal Gloria que destrozó parte de la costa catalana y que en Badalona se llevó su símbolo más preciado: el Pont del Petroli.

Durante el corto mandato de Xavier García Albiol, el exalcalde anunció que los badaloneses podrían volver a pisar el pantalán en el verano de 2023. El actual alcalde, el socialista Rubén Guijarro, ya ha actualizado que lo que se hará el verano del 2023 será empezar las obras. La previsión inicial es que los trabajos tengan una duración de entre nueve y 12 meses.

El Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM-UPC) está elaborando un estudio que permita reconstruir el puente con garantías por si vuelve a producirse un impacto como el temporal Gloria. El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Badalona renovó el convenio con la UPC puesto que este estudio todavía está en marcha.

El Ayuntamiento prevé licitar las obras a finales de este 2022 e iniciarlas en verano de 2023

Los cálculos del gobierno municipal pasan por licitar las obras a finales de este 2022 que acabamos de empezar e iniciar las obras en verano de 2023. La UPC ha comunicado al Ayuntamiento que el verano es el mejor momento para realizar las tareas bajo el agua que permitirán reforzar la estructura del puente.

"No es una obra fácil, no es un proyecto fácil, ni una estructura fácil", asegura el alcalde Rubén Guijarro. Hasta ahora, el estudio que estaban elaborando los expertos pretendía reforzar el Pont del Petroli de tal modo que un temporal no vuelva a destrozarlo. Pero ahora se ha puesto sobre la mesa una segunda opción: "están tratando de encontrar una alternativa más ligera para que la reparación sea más fácil si el puente sufre las inclemencias del tiempo", dice Guijarro.

Dos años del temporal Gloria

El temporal que vivió la costa catalana entre el 20 y el 22 de enero de 2020 destrozó un Pont del Petroli que el Ayuntamiento de Badalona remodeló e inauguró como paseo en el año 2009 gracias a la terquedad de un pastelero de barrio que durante años se colaba en la infraestructura y pintaba el puente para conservarlo. Se había convertido en un icono de la ciudad, escenario de decenas de anuncios, series de televisión y videoclips musicales. Era la segunda vez que se rompía y debía cerrarse al público —la primera fue a causa de otro temporal a principios de 2017— pero nadie se imaginaba el alcance de la tragedia.

Las oleadas de los dos primeros días de temporal impactaron sobre la estructura, pero con poca fuerza. No fue hasta la madrugada del 22 de enero cuando oleadas de hasta seis metros de altura partieron en dos el puente e hicieron saltar varios elementos de la estructura.

El estudio de la UPC constata que la acumulación de arena en la base del puente propició un oleaje más intenso. Las olas que impactaron sobre el pantalán durante 48 horas fatigaron la estructura. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que una tormenta como la que se vivió hace dos años pueda volver a repetirse. Por eso, analizan al detalle la estructura para garantizar su continuidad.​

Un símbolo de Badalona a preservar

Respecto a las últimas previsiones del consistorio badalonés, la remodelación del Pont del Petroli ya suma un nuevo año de retraso. Por lo tanto, si se cumple el nuevo calendario, Badalona habrán sido cuatro años sin pisar su símbolo más preciado. "Apostamos claramente por el Pont del Petroli", afirma categóricamente Rubén Guijarro. Según el alcalde, "es uno de nuestros símbolos, el más bonito y el que más gente visita". El presupuesto destinado a la reparación del puente es de un millón y medio de euros.