Los Mossos desalojan al centenar de ocupantes de una nave de Badalona: "No sé qué harán con nosotros, somos muchos"

Pese a la petición de aplazar tres meses la salida de los ocupantes de la nave de la calle Progrés de Badalona, finalmente se ha producido el desalojo previsto para este jueves, 13 de enero. En medio de un gran dispositivo policial que ha contado con una quincena de unidades de los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, el centenar de personas que malviven en la antigua nave industrial han abandonado el espacio. Desde las seis de la mañana han recibido el apoyo de decenas de personas y entidades sociales que han intentado frenar el desahucio.

"No sé qué van a hacer con nosotros, somos muchos", decía uno de los afectados, Dantoumane Conde, mientras recogía sus pertenencias. El casi centenar de ocupantes de la nave se ha concentrado a las puertas del 164 de la calle Progrés de Badalona acompañados de su abogada, Sònia Olivella, en un último intento de detener el desalojo. Ante la negativa del juzgado, han apelado al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos pidiendo medidas cautelarísimas para frenar el desahucio.

Algunos de los ocupantes de la nave de Badalona abandonando el espacio, a 13 de enero. — ACN

Muestras de solidaridad y tensión

Pero la comitiva judicial y los Mossos d'Esquadra, junto a agentes de la Guardia Urbana y la Policía Nacional, han llevado a cabo el proceso. Las impresionantes fuerzas policiales, llegaron a las 10 de la mañana y a partir de las 12 del mediodía han empezado a avanzar hacia la nave industrial ocupada. Allí, en medio de gritos y de un cordón formado por las decenas de personas que apoyaban a los afectados, se han producido momentos de tensión. Entre los representantes políticos que se han acercado estaba la diputada de la CUP y exalcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, quien ha denunciado una "represión brutal" por parte de la Policía. También asistieron la diputada de la misma formación Basharat Changuerra y el exdiputado David Fernández.

Allí mismo, los representantes de los ocupantes han intentado que la Sareb, propietaria del edificio, detuviera el desahucio pero la propiedad de la nave se ha negado. La Sareb es una sociedad participada con dinero público que gestiona viviendas y edificios que quebraron financieramente durante la crisis de hace una década. La comitiva judicial ha dado una hora de tiempo a los ocupantes de la nave para que recogieran sus pertenencias.

En dos horas se ha ido despejando la nave y algunos de los ocupantes se han dirigido a las oficinas municipales de Badalona para ser atendidos por los servicios sociales. El concejal del departamento, David Torrents, asegura que el gobierno municipal hará "lo imposible para que estas personas no duerman en la calle" y recuerda que llevan días trabajando para encontrar una solución. Según Torrents, el Ayuntamiento no podía frenar el desahucio al tratarse de una decisión judicial. "He hablado con la directora de la Sareb pero no quieren detenerlo; lo que sí haremos es un convenio para conseguir pisos", ha dicho David Torrents.

Decenas de personas apoyan a los ocupantes de la nave de Badalona. — Montse L. Cucarella

Es precisamente lo que piden las entidades sociales que apoyan a los afectados: una solución a largo plazo. Desde la plataforma Badalona Acull, que aglutina a varias organizaciones sociales, reclaman al Ayuntamiento -pero también a la Generalitat- un trabajo conjunto para encontrar una alternativa habitacional para estas personas. "Hay que trabajar salidas posibles para poder acompañar a estas personas que no tienen un lugar donde vivir", asegura Carles Sagués, de la Plataforma Sant Roc Som Badalona y miembro de Badalona Acull. Sagués ha explicado que los ocupantes ya tenían algunas de sus pertenencias preparadas desde primera hora de la mañana "para no tener que hacer una fuga sin nada como ya ocurrió en el incendio de hace un año".

Hace unos días, los ocupantes de la nave y las entidades que les apoyan emitían un comunicado pidiendo tres meses de margen para abandonar el espacio. Aseguran que con el frío del invierno y la incidencia de covid se les hace muy difícil encontrar una solución.

Una de las cargas policiales durante el desalojo este jueves de la nave ocupada en Badalona.

— Jordi Pujolar

Garcia Albiol, satisfecho por el desahucio

En medio de gritos e insultos, el exalcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol compareció en torno a la nave industrial tras el desalojo donde se mostró satisfecho por el desahucio. "Parece que esta pesadilla que están viviendo los vecinos del barrio del Gorg se ha resuelto", ha dicho García Albiol.

El exalcalde ha agradecido la labor de los agentes policiales y considera "inadmisible que el gobierno municipal haya estado hasta el último momento intentando detener el desahucio". Albiol pedirá explicaciones al gobierno municipal que, según dice, "se ha puesto junto a los ocupas". También ha denunciado que hayan increpado a una concejala de su partido.

García Albiol recordó que el proceso comenzó el pasado mes de abril cuando gobernaba el PP en Badalona. De este modo, dice Albiol, se da respuesta a la demanda del vecindario del Gorg. Algunos vecinos del entorno denuncian incivismo por parte de los ocupantes de la nave desde hace tiempo. "Pedimos que se comporten y sean cívicos porque los vecinos de al lado malvivimos por culpa de este incivismo", decía una vecina mientras se estaba produciendo el desahucio.