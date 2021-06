Los MIR estudian una nueva propuesta de Sanidad para que elijan plazas en turnos telemáticos de 400 aspirantes por día

Los representantes de distintas organizaciones sanitarias reunidos con el departamento de Carolina Darias por el conflicto con el sistema de elección de plazas se negaron a salir del Ministerio de Sanidad hasta que tuvieran una mejora de condiciones en el proceso. En torno a las 21.00 horas han salido, pero aún no hay ningún acuerdo porque Sanidad sigue sin aceptar la elección real de plazas. Sheila Justo, secretaria técnica MIR de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); Alejandro Cuellar, coordinador de la plataforma FSE Unida; y Domingo Antonio Sánchez, vocal de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial (OMC), fueron los representantes que han estado desde las 11.00 horas negociando con Sanidad.

Justo explica a Público que no ha habido ningún acuerdo porque no se ha aceptado volver al sistema de elección de plazas a tiempo real, la reivindicación de todos los opositores. Sin embargo, el director general de Ordenación Profesional, Vicenç Martínez, sí ha accedido a una serie de mejoras sobre el proceso. Ahora la Formación Sanitaria Especializada Unida (FSE Unida) tienen que plantear el documento en la plataforma y estudiarlo. "Estamos contentos por el avance porque es una mejora respecto a las condiciones actuales pero es un empeoramiento respecto a las pasadas. Tampoco quieren que se vuelvan a la elección de plazas a tiempo real en el futuro", lamenta.

Las mejoras planteadas por Sanidad, que suponen un cambio en la Resolución del pasado 12 de mayo son: elección en sesiones de 400 aspirantes por días, resolución de todas las incidencias comunicadas antes de la adjudicación de esa sesión y teniendo en cuenta de que se puede tener que retrasar el proceso si no se ha resuelto, la creación de una comisión de incidencias diarias, la incorporación de los aspirantes el 16 o el 19 de julio y el compromiso a perfeccionar el sistema en el futuro.

Toda la profesión sanitaria unida en contra de Sanidad

Los problemas en torno al sistema impuesto por Sanidad son muchos pero el más inmediato ahora es que la página web está fallando en esta misma jornada y los opositores de Farmacia solo tienen dos días para escoger. "Si solo una persona no puede escoger, ya no es un sistema garantista", explica Alejandra G. Dosio, una de las portavoces de FSE Unitaria.

Una multitud de afectados está a las puertas del Ministerio de Sanidad para dar apoyo a los representantes y mostrar su rechazo al sistema de elección de plazas. Algunos de los manifestantes han ido con tiendas de campaña y si la situación no se resuelve puede que se realice hasta una acampada a las puertas del edificio. Según ha informado FSE Unida por las redes sociales, la Policía está identificando a personas concentradas allí pese a tener permiso hasta las 20.00 horas.

El sistema de elección de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) —Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Farmacia (FIR), Biología (BIR), Psicología (PIR) o los radiofísicos (RFIR)— ha cambiado radicalmente este año. Sanidad ha digitalizado todo el sistema. Los afectados y las organizaciones sanitarias llevan semanas denunciando que es un sistema injusto: no está en contra del sistema telemático, rechazan que no pueden elegir en tiempo real. Hay centenares de quejas por los fallos de la página web y las complejidades de este proceso. El hecho de que este proceso no sea en tiempo real puede conllevar que se pierdan hasta 2.000 plazas ya que los opositores no tienen capacidad de elegir las plazas según la disponibilidad real y lo tienen que hacer a ciegas.

Toda la profesión sanitaria se ha unido a los opositores para reclamar que esta generación, que ayudó a descolapsar hospitales y centros de salud en la pandemia, puedan elegir las plazas en tiempo real, como lo hicieron las pasadas.