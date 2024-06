Un sacerdote catalán abusó de cientos de niñas indígenas en Bolivia durante varias décadas

El sacerdote catalán Luis María Roma Pedrosa, conocido como Lucho Roma, abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia, durante su estancia como misionero en Charagua, al sureste del país, entre 1994 y 2005.

El propio Roma dejó por escrito sus acciones con toda serie de detalles, vídeos y fotografías, tal y como recoge el diario El País. Las pruebas se descubrieron tras una investigación, iniciada en marzo de 2019, por parte de la cúpula de orden en Bolivia.

Las evidencias eran tan claras y numerosas que el jesuita firmó ante notario su confesión: "Me dejé llevar, en algunas situaciones, por actos libidinosos, impropios de un religioso, con niñas de ocho a 11 años”.

En algunos de sus escritos el sacerdote describe como reunía a las niñas en grupos, se duchaba con ellas en su cuarto y les hacía fotos, que después usaba para masturbarse. Además, en estos manuscritos aparece el nombre de Francesc, el hermano de Roma, otro acusado de pederastia.

"Me sentó en su falda y me empezó a agarrar por mis piernas y mis partes. Yo me asusté y me puse a llorar. Y me fui", relata una de las víctimas a El País.

El proceso de investigación se alargó durante seis meses, y tan solo unas semanas antes de que se redactasen las conclusiones sobre el caso, Roma murió en agosto de 2019 en Cochabamba a los 84 años.

Tras su muerte, los jesuitas no informaron a las autoridades bolivianas de sus hallazgos ni indemnizaron a las víctimas. Así, el caso estuvo silenciado durante cuatro años, hasta que El País sacó a la luz un hecho similar: otro jesuita español, Alfonso Pedrajas, había agredido sexualmente a al menos 85 niños entre 1978 y 2000.

Ante la presión mediática y popular, la orden decidió actuar. Sin embargo, la Justicia acabó archivando el caso al no encontrar a las víctimas, y todos los documentos de la investigación quedaron sin publicarse hasta que, ahora, el medio español los ha sacado a la luz.