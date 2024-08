Sánchez defiende en Mauritania que la migración "no es un problema, sino una necesidad para la economía española" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este martes desde Mauritania que la migración no debe percibirse como un problema, sino como "una necesidad que conlleva ciertos desafíos". Según Sánchez, es necesario encontrar soluciones que permitan que este proceso sea regulado y ordenado, favoreciendo tanto a los países de origen como a los de destino.



Estas declaraciones las realizó durante una comparecencia sin preguntas en Nuakchot, junto al presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani. En este marco, Sánchez anunció la firma de un memorándum de entendimiento con el país africano, que contempla proyectos de migración circular −la contratación temporal de trabajadores para sectores específicos−, así como el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen organizado.



El presidente del Gobierno aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a Ghazuani por "los esfuerzos realizados en la lucha contra la migración irregular y la colaboración en el combate a las redes de tráfico de personas". Sánchez subrayó el compromiso firme de ambos países para seguir trabajando de manera conjunta en la lucha contra la migración irregular y "contra las organizaciones que se aprovechan de la desesperación de quienes recurren a estos medios".



Pedro Sánchez asegura que la migración es clave para el sostenimiento de la seguridad social y del sistema público de pensiones

El presidente destacó que España, como nación que en el pasado fue un país de emigrantes, comprende profundamente la realidad migratoria. "Por eso, para nosotros, la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad", afirmó. Señaló además que "es también una cuestión de racionalidad", al insistir que la aportación de los trabajadores migrantes es clave para la economía española, así como para el sostenimiento de la seguridad social y del sistema público de pensiones.



"La migración es sinónimo de riqueza"

De este modo, el presidente español subrayó ante su homólogo mauritano que "para España, la migración es sinónimo de riqueza, desarrollo y prosperidad". Además, recalcó que, "a pesar del discurso que lamentablemente está ganando terreno en Europa, la migración no es un problema, sino una necesidad que conlleva ciertos desafíos".



Frente a esta situación, Sánchez afirmó que es necesario "impulsar fórmulas que permitan gestionar la migración de manera humana, segura y ordenada, en beneficio de nuestras respectivas sociedades". En consecuencia, insistió en la importancia de "combatir a las mafias que trafican con seres humanos". El presidente del Gobierno consideró que esto "requiere la adopción de un enfoque integral, que contemple todos los factores que inciden en la migración y que fortalezca la cooperación entre los países implicados".



El PP acusa al Gobierno de inacción

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha descartado la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno para reformar la Ley de Extranjería, como ha solicitado Canarias. Además, ha acusado al Ejecutivo de inacción y de no prestar atención a las propuestas y condiciones planteadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo también ha acusado a Sánchez, de estar "alentando un efecto llamada" de migrantes durante su visita a África. En un mensaje en la red social X (antes Twitter), el líder del PP ha criticado que Sánchez haya viajado a África para promover "España como destino" en lugar de centrarse en "combatir las mafias". Feijóo ha subrayado que esto contrasta con la postura de otros países de la UE. Además, el presidente del PP ha abogado porque quienes lleguen a España cuenten con un "contrato de origen" y una "carta de cumplimiento" de las leyes españolas.



El PP reclama a Sánchez que "se familiarice con la realidad que enfrentan" las comunidades autónomas. "Animamos al presidente del Gobierno a que emprenda también una gira por España y vea de primera mano la situación de los centros de acogida, que están absolutamente saturados", declaró Sémper.



El PP ha solicitado al Gobierno central una financiación adicional para atender a los menores migrantes

Aunque las competencias en esta área son autonómicas, el PP ha solicitado al Gobierno central una financiación adicional para atender a los menores migrantes. Sémper ha criticado duramente al Gobierno, afirmando que "no hace nada" y que "no tenemos una política migratoria en nuestro país". Según él, "no hay una política migratoria que controle las fronteras ni recursos suficientes para atender a las personas que llegan".

El portavoz del PP ha exigido al Gobierno que "dote de recursos a las comunidades" para enfrentar lo que considera una crisis migratoria que, según sus previsiones, "se prolongará durante meses y años". "Esto no va a cesar. La manera en que nos organizamos y afrontamos este reto es crucial", concluyó.

Relaciones bilaterales con Mauritania

Sánchez también ha destacado el "excelente momento" de las relaciones bilaterales, que se fortalecerán con la celebración de la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) con Mauritania. España organiza este tipo de cumbres bilaterales únicamente con unos pocos países, entre los que se encuentran Marruecos y Argelia.



Además, ha adelantado que, a partir del otoño, el Instituto Cervantes comenzará a ofrecer actividades en Mauritania como "primer paso para su establecimiento" en el país. También ha anunciado una contribución de 500.000 euros para apoyar una iniciativa de la OTAN en formación en defensa y seguridad en Mauritania.



Durante su anterior visita al país, en febrero pasado, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Sánchez ya había anunciado un paquete de más de 300 millones de euros en ayudas. Este paquete incluía 200 millones destinados a fomentar la inversión de empresas españolas, 60 millones para proyectos de desarrollo en los próximos cuatro años y 50 millones en cooperación financiera.



Por su parte, el presidente mauritano ha expresado su agradecimiento a Sánchez por la "disposición" de España para apoyar el desarrollo de su país, especialmente por su compromiso con la migración circular. Además, ha destacado "la postura de España respecto al conflicto en Gaza", en alusión al reconocimiento del Estado palestino.



Combatir el racismo y la xenofobia

En la declaración conjunta firmada por ambos países, España y Mauritania han resaltado "la importancia de la cooperación para el desarrollo en sus relaciones bilaterales", destacando que Mauritania "es un país prioritario para la cooperación española".



Así, han insistido en "trabajar conjuntamente en la promoción de una migración segura, ordenada y regular", al considerar que la cooperación en materia migratoria "es una de las prioridades en la relación entre ambos países". En este contexto, el Acuerdo de Flujos Migratorios firmado en 2007 "sirve como punto de partida para el entendimiento en esta área".



España y Mauritania también han resaltado los aspectos positivos de la migración y han subrayado "la necesidad de combatir el racismo y la xenofobia en todas sus manifestaciones", comprometiéndose a unir esfuerzos para ello. Además, han puesto especial énfasis en las "dificultades adicionales que enfrentan las mujeres en movilidad humana", por lo que se han comprometido a adoptar un enfoque de género que defienda los derechos de las mujeres y las niñas en todos los aspectos de sus relaciones bilaterales en materia migratoria.