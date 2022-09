‘Santander Natura’, voluntariado corporativo a favor del medioambiente

Tanto las compañías como los clientes son cada vez más conscientes del deterioro del entorno y están más comprometidos con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La sostenibilidad ya no es solo un tema presente en la agenda pública, sino también en la estrategia empresarial. Bajo esta nueva realidad nació en 2019 Santander Natura, una de las iniciativas del Banco Santander para implicar a sus empleados en la transición hacia una economía verde. Desde entones, más de 800 trabajadores y sus familias ha participado en este programa de voluntariado corporativo que se desarrolla a través de distintas actividades y en lugares que requieren, en un momento determinado, de esfuerzos especiales ante las agresiones contaminantes.

Por ejemplo, más de 60 voluntarios del Santander participaron el pasado mes de mayo en una jornada de limpieza y recogida de plásticos en la playa de Can Pere Antoni, en Palma de Mallorca. Esta actividad se suma a otras anteriores, como la impulsada por la ONG Ayuda en Acción en el marco de su proyecto 1Planet4All para rehabilitar un eco patio de Fundación Bobath (Madrid) y contribuir a la adaptación y mitigación del impacto de la crisis climática en espacios urbanos; u otras jornadas más recientes de limpieza de playas en distintas regiones españolas.



En Galicia, voluntarios de Santander Natura se han unido a la asociación AMICOS, que trabaja con personas con discapacidad, para realizar labores de limpieza en la playa de Bastiagueiro (A Coruña) y en la de Compostela en Villagarcía (Pontevedra). Este programa viajará también a Burgos, con una jornada de limpieza en la ribera del río Arlanzón. Se trata de "Cuidar el presente para garantizar el futuro", como reza el lema de este programa, y contribuir a frenar un problema que arroja cifras escalofriantes: más de 30 millones de toneladas de plásticos contaminan los mares y océanos poniendo en peligro la vida de millones de especies marinas y de las áreas costeras.



Patricia Aramburu, directora comercial de banca privada del Santander en Galicia, y Yago Barreiro, del equipo de Recursos Humanos de la entidad, formaron parte del equipo que ha trabajado en la retirada de plásticos de la costa coruñesa. Para concienciar a los más pequeños de que es responsabilidad de todos cuidar el planeta, ambos participaron con sus hijos Celia y Hugo, de 9 y 6 años, respectivamente. "Debemos cuidar la playa y tenerla limpia, a todos nos gusta poder venir aquí a jugar con nuestros amigos", señaló Celia. Hugo también comento su experiencia: "los niños podemos cuidar el planeta cogiendo una botella del suelo y tirándola a la papelera", aseguró.



De esta manera, ambas familias han pasado a formar parte de los más de 800 empleados voluntarios que, desde hace tres años, colaboran en las acciones promovidas por la entidad, como la limpieza de playas en Galicia y Asturias, la plantación de árboles en Zaragoza o en Toledo y la recogida de plásticos y basura en riberas de ríos como el Tormes, el Saja o el Guadiana. Con estas actividades, Santander Natura, que cuenta con embajadores como la nadadora Mireia Belmonte, se ha retirado más de una tonelada de residuos. Además, decenas de niños y adolescentes han participado en talleres de aves, en la construcción de numerosas cajas nido con materiales reciclados en distintos bosques españoles y en cursos para tomar conciencia sobre la importancia de proteger el medioambiente.



Protección de mares y océanos

Otro de los programas estrella del banco es Santander for the Seas, promovido a través de Fundación Santander para apoyar proyectos destinados la conservación y la recuperación de hábitats y especies singulares de mares y océanos. En cada convocatoria se seleccionan tres proyectos a los que se destina una ayuda de hasta 150.000 euros para cada uno de ellos. En su segunda edición, los tres proyectos apadrinados están dedicados a la preservación de la orca atlántica, la conservación de ecosistema litorales en la bahía de Santander y la protección de las poblaciones de coral en las islas Baleares.



Banco Santander desarrolla propuestas de este tipo en otros países en los que opera. Por ejemplo, en Brasil participa en un plan junto a los otros dos bancos privados del país (Itaú y Bradesco) para promover el desarrollo sostenible de la Amazonia; y en Chile colabora en proyectos de restauración de áreas degradadas e implementa corredores biológicos para la fauna nativa. También contribuyen Polonia a la conservación de uno de los ecosistemas protegidos del país en la Baja Silesia; y, en Reino Unido, el banco se convirtió el pasado año en miembro fundador del proyecto Net Zero with Nature organizado por la autoridad británica de Parques Nacionales para atraer financiación que apoye la restauración y conservación de pantanos y bosques.



El grupo español dio los primeros pasos hace más de dos décadas con la financiación de las primeras plantas fotovoltaicas y hoy trabaja a toda máquina para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. La financiación de proyectos de energías renovables es una de sus principales bazas para alcanzar este objetivo, pero también participar en proyectos como Motor Verde, a través del que se reforestarán más de 70.000 hectáreas en toda España; impulsar el reciclaje de sus tarjetas de débito y crédito caducadas para convertirlas en mobiliario urbano y contribuir así a la economía circular; o continuar midiendo su propia huella de carbono, algo que viene haciendo desde 2011 para conocer el impacto de su actividad sobre el medio ambiente.