Save the Children suspende sus operaciones en Afganistán

La organización no gubernamental Save the Children ha suspendido sus operaciones en Afganistán tras el anuncio de los talibanes de prohibir a las mujeres trabajar para las ONG. La organización no puede operar en estas circunstancias y no lo hará sin la plena participación y las debidas garantías de seguridad para su personal femenino, tanto en los pueblos y comunidades como en las oficinas.

"El personal femenino es clave para desarrollar el trabajo de Save the Children en Afganistán. Son nuestras doctoras, enfermeras, matronas, son nuestras consejeras, trabajadoras sociales y maestras, son nuestras expertas en finanzas, seguridad y recursos humanos", ha afirmado la ONG.

La decisión fue anunciada el sábado por el Ministerio de Economía afgano y afecta a todas las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.



El anunció llegó además apenas unos días después de que los talibán prohibieron el acceso a enseñanza universitaria a las mujeres, que desató críticas de la comunidad internacional, incluyendo a buena parte del mundo islámico. Los talibán anunciaron el viernes la apertura de un debate interno para discutir estas críticas recibidas.



Save the de Children señala que es muy importante la presencia de mujeres en el país: "A la mayoría de las mujeres en Afganistán solo se les permite ver a profesionales de la salud y asistentes sociales del mismo sexo, y solo las maestras pueden enseñar a las niñas. Si se retira el personal femenino de la fuerza laboral de las ONG en Afganistán, ya no podremos brindar servicios vitales a millones de mujeres y niñas. Sin ellas, simplemente no podemos operar con seguridad".



La ONU pide retirar la prohibición

El jefe en funciones de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), Ramiz Alakbarov, se ha reunido este lunes con las autoridades instauradas por los talibán para reclamar que retiren su decisión de prohibir a las mujeres trabajar para organizaciones no gubernamentales, una decisión ampliamente criticada por la comunidad internacional.



La UNAMA ha indicado que Alakbarov, quien es además coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, ha mantenido un encuentro con el ministro de Economía afgano, Mohamad Hanif, sin que hayan trascendido más detalles. "Millones de afganos necesitan ayuda humanitaria y retirar las barreras es crucial", ha recalcado a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.



El propio Alakbarov se mostró el sábado "profundamente preocupado" por la decisión de los talibán y dijo que suponía "una clara violación de los principios humanitarios". "El papel crucial de las mujeres en todos los aspectos de la vida y la respuesta humanitaria es innegable", resaltó.