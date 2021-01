La luz vuelve a una parte del sector V de la Cañada Real después de tres meses sin electricidad

La solución ha llegado al sector V de la Cañada Real. La tarde del lunes 11 de enero, varios técnicos de la empresa Naturgy-UFD realizaron operaciones de desconexión en algunas de las torretas de electricidad que hay en la zona. Los trabajadores de la distribuidora de energía eléctrica caparon los enganches que más consumen guiados por el propio alcalde de Rivas Vaciamadrid, municipio en el que se ubican la mayor parte de las 4.000 personas que llevan más de tres meses sin luz. Aunque muchas de estas personas, de las cuales más de la mitad son menores, aún no han visto restablecido el suministro, el político ha asegurado que sucederá en poco tiempo. Apunte: esta semana, la temperatura en el municipio rondará entre los 10 y -4ºC. En dos días, tanto la compañía suministradora de la red como el Consistorio de la ciudad han llegado a un acuerdo. ¿Por qué esto no ha sucedido antes?

Pedro del Cura (IU), alcalde de Rivas Vaciamadrid, confirma que "mientras se alivia la red quitando los enganches que más consumen, las familias tienen más presión del suministro y pueden hacer uso de él". Esta buena noticia supone el fin a más de tres meses calamitosos: "Por el momento hemos desconectado un enganche que tenía como otros 15 agrupados en él. Es complejo porque aquellos que no se dedican a las actividades propias de una familia mezclan las conexiones, por lo que tenemos que identificar bien las familias a las que pueden afectar estos cortes". Esta suerte de escudo humano utilizado por los traficantes no está impidiendo que el suministro eléctrico vuelva al sector V.

La gran pregunta. Si esta actuación se ha llevado a cabo en menos de 48 horas, ¿por qué no se ha realizado antes? "La solución podría haber llegado hace tres meses si las administraciones y Naturgy se hubieran dejado de pasar la pelota. Hubo una reunión entre Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de la capital y Naturgy a la que no nos invitaron. En cuanto hemos sabido que los cortes también afectaban al sector V nos hemos puesto manos a la obra. De hecho, el proceso ha costado algo más porque Naturgy ha intentado que se materializara mediante un proceso judicial, con todo el tiempo que conlleva", en palabras del edil.

Coordinación como solución

Del Cura está convencido de que si realmente se lleva a cabo un trabajo conjunto entre las administraciones implicadas, podrán "dejar de sentir la vergüenza de tener el mayor asentamiento irregular de Europa y la mayor bolsa de exclusión. Están en suelo público y su asentamiento es el resultado de un modelo que les ha ido expulsando desde las periferias de Madrid hacia la Cañada Real". Asimismo, incide en que deben volver a la senda marcada por el Pacto por la Cañada Real, así que junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, ha acordado convocar una reunión con la Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno de cara a resolver la falta de suministro eléctrico que aún persiste en el sector VI y trabajar por una solución estructural en el medio y largo plazo, tal y como recoge el citado Pacto.

Isa Serra: "Lo único que ha hecho Ayuso es generar xenofobia, racismo y criminalización"

"La situación es de emergencia, tanto humanitaria como sanitaria. Me acerqué a la zona afectada antes del temporal y la unidad médica que tiene la intervención de la Cañada me dijo que hay personas de muchísimo riesgo, gente con congelaciones, personas mayores que han fallecido de un día para otro y creen que es por el frío. Además, la falta de calefacción ha traído pequeños incendios e intoxicaciones". Así comienza su diatriba Isa Serra, portavoz del grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid. La política remarca que desde la Comunidad de Madrid "no se ha hecho absolutamente nada". Y continúa: "Lo único que ha hecho Ayuso es generar xenofobia, racismo y criminalización. Los únicos minutos a los que se ha referido al problema de la Cañada en estos tres meses lo ha utilizado para soltar esas burradas, lo que indica que no quiere ninguna solución, pero tampoco cumplir con los derechos humanos".

Incumplimiento del Pacto por la Cañada

Al fin y al cabo, las cosas quedaron bastante claras cuando se firmó el Pacto por la Cañada Real, rubricado por Cristina Cifuentes, por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también por los partidos políticos de la oposición, los ayuntamientos implicados y el Gobierno estatal. En ese documento, según Serra, se explicita que la Comunidad de Madrid es la Administración competente para garantizar los suministros básicos a la Cañada, además de dignificar una gran parte de la misma, parafraseándola. Así pues, la portavoz considera que se ha producido un gran cambio de posición por parte del Gobierno de la Comunidad respecto al anterior, también presidido por el Partido Popular.

"Aquí estamos, con la manta", dice Rahma Hitach a Público nada más descolgar el teléfono. Esta vecina afectada asegura que ayer vio a los técnicos trabajando en la zona, y vuelve a defender que Naturgy ha bajado la potencia de sus torretas en ese lugar, una máxima que siempre ha desmentido la compañía eléctrica. "Vino hasta el alcalde de Rivas con policías, así que esperemos que después de los trabajos que harán durante esta jornada pueda volver la luz", agrega Hitach.

Una vecina afectada: "Los niños tenían la ilusión de volver al cole, allí están calientes"

Preguntada por la cotidianeidad de la Cañada Real tras el temporal, el hielo protagoniza sus palabras: "Está todo congelado, incluso el agua que utilizamos. Ahora estamos usando agua embotellada y la que hemos podido guardar en algunas ollas". Asimismo, la noticia de que las clases presenciales se suspendían hasta el próximo 18 de enero en la Comunidad de Madrid ha entristecido a los más pequeños: "Los niños tenían la ilusión de volver al cole, allí están calientes y no se aburren tanto, pero entendemos la decisión. Nos estamos adaptando e intentando hacer todo online, aunque sin luz es muy complicado. Ayer una niña de secundaria casi lloró porque no se podía conectar con su profesora", en palabras de esta vecina del sector V.

Trabajo conjunto entre Rivas y Naturgy

Por su parte, Del Cura propició el cumplimiento de los tres aspectos que reclamaban desde Naturgy al Consistorio para proceder a la desconexión de los enganches de mayor consumo. Por un lado, que las administraciones implicadas configuraran un marco legislativo que propiciara la actuación de la compañía, pero también que las autoridades competentes en la materia, en este caso la Policía Local del municipio, les indicaran qué enganches consumían más de lo esperado por una familia media. A ello se sumaba la petición de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado protegieran a los técnicos de la empresa durante el desempeño de sus funciones.

La falta de suministro eléctrico en el sector VI de la Cañada Real aún no se ha resuelto

Un decreto dictaminado por Del Cura amparaba la actuación de Naturgy, a quien emplazaba a trabajar conjuntamente para efectuar las desconexiones en menos de 48 horas. El Consistorio también informó a la empresa de las parcelas que más consumían y confirmó con Delegación del Gobierno la disposición de agentes policiales para que la actuación por parte de los técnicos se llevara a cabo sin incidentes.

Los "cortes selectivos", tal y como los ha denominado el propio Del Cura, se están efectuando teniendo en cuenta el estado de las familias enganchadas a la red de forma ilegal. Así pues, los operarios, guiados por las informaciones aportadas desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, intentan deshacer esas conexiones sin que afecten a ninguna persona en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, la falta de suministro eléctrico en el sector VI de la Cañada Real aún no se ha resuelto. Del Cura se ha reunido con Almeida, alcalde de la capital, lugar en el que se ubica este sector. Todo parece indicar que el líder del PP de Madrid seguirá los mismos pasos que su homólogo de Rivas. Sea como fuere, Hitach no se olvida de sus vecinos: "Si se soluciona el problema en el V, los de aquí seguiremos luchando para que suceda lo mismo en el VI", concluye.