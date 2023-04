Seis propuestas para disfrutar de Collserola corriendo: rutas fáciles, moderadas y difíciles

El Parque Natural de Collserola y la Serra de Collserola por lo general son espacios ideales para realizar todo tipo de actividades al aire libre. Sus 11.000 hectáreas entre los ríos Besòs y Llobregat, entre Barcelona y la depresión del Vallès, ofrecen rutas para todos los gustos y formas.

Con varios picos y colinas, el punto más alto del parque natural es la cima del Tibidabo, a 516,2 metros de altitud. Collserola es una zona ideal para hacer cualquier tipo actividad física, como montar en bicicleta o simplemente pasear, pero también es perfecta para los amantes del trail running.

Os proponemos seis rutas para hacer corriendo en la sierra de Collserola. Hemos escogido tres del portal Wikiloc, las mejores en función del TrailRank atribuido, y otras tres de komoot, de acuerdo con el ranking que ofrece este sitio web.

Hasta la torre de Collserola

Arrancamos con una ruta circular, que empieza en la plaza Mireia de la ciudad de Barcelona y que sube hasta la torre de Collserola. De dificultad moderada, el itinerario supera los 180 metros de desnivel para después volver al sitio de origen. La ruta es de 11,39 km, según indica Wikiloc.

Según el autor, la ruta avanza hasta la colina de les Corts y la plaza de Vallvidrera. Sube las escaleras y sigue la calle, hasta encontrar el camino de Vallvidrera al Tibidabo. Se llega a la colina de Mont a través de una pista, para después rodear la torre de Collserola y acabar saliendo por la carretera del Tibidabo. El descenso se realiza a través de la carretera de las Aigües para volver al punto de partida.

Sant Pere Màrtir, Santa Creu d'Olorda y Santa Maria

Es una ruta de 20,4 km y 730 metros de desnivel positivos, por lo que se trata de un recorrido para amantes del trail. Según recoge komoot, se puede realizar en 2 horas y 42 minutos, si mantenemos una media de 7,5 km/h. Empieza en el aparcamiento de Can Caralleu de Barcelona, junto a la rotonda.

El Parque del Castell de l'Oreneta, en una imagen de archivo. — Ayuntamiento de Barcelona

La ruta sube inicialmente por el Parque del Castell de l'Oreneta hasta la antena de Sant Pere Màrtir, para después bajar por el mirador de los Xiprers antes de volver a subir. La segunda ascensión importante la encontraremos hasta Santa Creu d'Olorda, para después realizar un tramo de sube-baja constante hasta la última ascensión de la ruta. Ésta nos llevará hasta Santa Maria de Collserola, a partir de entonces, el recorrido será en dirección Barcelona para acabar con un prolongado descenso hasta el punto de inicio.

Ida y vuelta de Horta al Turó de Magarola

Seguimos con una ruta circular de Wikiloc, que en realidad es prácticamente una ida y vuelta, pero en esta ocasión de dificultad moderada. La cima que marca el final del recorrido es el Turó de la Magarola, con un desnivel de 392 metros a lo largo de los 11.24 km que contempla la ruta.

El recorrido nos escupe en medio del barrio de Horta, dejando atrás el casco urbano barcelonés para subir hasta el mirador del Forat del Vent. Después seguimos el camino de las Aigües -a pesar de desviarse en algún momento- para finalmente subir la colina de Valldaura y la colina de Magarola, y acercarse también a la de Sant Cebrià. En este punto, el recorrido vuelve al inicio con pocas variaciones respecto a la ida.

Ruta corta desde el Tibidabo

Esta ruta es de dificultad moderada. La distancia es corta y transcurre, en general, por pistas pavimentadas. Es circular y supera los 200 metros de desnivel positivo a lo largo de los 4,83 km de itinerario, que se pueden realizar en menos de unos 40 minutos, según indica el autor a komoot.

Vista desde la cima del Tibidabo. — Robert Peña / Archivo del Parque del Tibidabo

El recorrido empieza en el mismo Tibidabo, en concreto, en la estación de bus Colonia Tibidabo. La ruta es muy sencilla: sale en dirección a la Font de la Budellera, para después pasar por la colina de Ferrer y por debajo de la colina de los Mussos. En este punto, vuelve a subir hasta la Font del Canet y termina nuevamente en el Tibidabo.

De la plaza Mireia hasta el Mas Sauró

Volvemos a Wikiloc para descubrir esta ruta de dificultad alta, que no es circular. Según indica el autor, son 8,97 km y un desnivel positivo de unos 300 metros, con senderos y pista.

Después de unos kilómetros iniciales que tienden a bajar, subiremos hasta el collado de Can Cuiàs, desde donde realmente empezaremos una ruta. Pasamos por la fuente de Can Llevallol para bajar, y subir después, hasta el Mas Sauró. Llegados a este punto, pasamos por la colina de Llevallol y nos reencontramos con el collado de Can Cuiàs, desde donde regresaremos por donde hemos venido en dirección Barcelona.

Desde la falda de Collserola

Y terminamos con una de komoot que transcurre por la falda de la montaña de Collserola. El entorno del recorrido es agradable y el camino nos regalará buenas vistas. De dificultad alta, suma un total de 10,6 km y un desnivel de 260 metros, que se pueden hacer en 01.15 horas, según el autor.

Los jardines de Can Sentmenat. — Ayuntamiento de Barcelona



La ruta arranca en el funicular. Después de un pequeño descenso, llega el tramo más duro de subida, pasando por los Jardines de Can Sentmenat. El recorrido nos lleva hasta el mirador de los Xiprers y la plaza Mireia, para acabar volviendo por el mismo camino hasta el final.