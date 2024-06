Los sindicatos convocan una huelga del SAS el próximo 26 de junio para "que se cumpla lo que ya está firmado"

Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Asistentes Técnicos-Sanitarios de España (SATSE) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han anunciado este jueves la convocatoria de un paro parcial en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que tendrá lugar el próximo 26 de junio entre las 8.00 y la 11.00 horas de la mañana, según un comunicado emitido por las entidades organizadoras. El incumplimiento de los acuerdos por parte de la Junta, los despidos de personal y la paralización de la Bolsa de Trabajo son algunas de las cuestiones que han impulsado a los sindicatos a tomar esta medida.

En declaraciones a Público, José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, explica que se trata de una huelga "histórica" donde se han puesto de acuerdo "los cuatro sindicatos mayoritarios, que representan a un 80% del sector". "No pedimos más derechos ni que se mejore nada, solo queremos que se cumpla lo que ya está firmado", ha dicho.

La sanidad privada y el pago de la carrera profesional

Las movilizaciones comenzaron, entre otros motivos, por el retraso en el cumplimiento del pacto de atención primaria. Dentro de las medidas se incluía un nuevo modelo de carrera profesional que, dada la tardanza, no llegó a implementarse porque se cerró un nuevo acuerdo en diciembre de 2023. En este último, "se desarrolla cómo se debe hacer la carrera profesional" para, según Galindo, "dar facilidades al acceso" a este complemento a la retribución, que "se consigue por servicios prestados y por méritos".

"Probablemente todo el dinero que se está reteniendo de los sueldos de la sanidad pública acabará en la privada", explica Galindo

El último acuerdo se cerró en diciembre y, a día de hoy, todavía no se ha implementado. "Esto supone que cerca de 80.000 personas no cobran lo que realmente deberían cobrar". A día de hoy hay tres listados pendientes de personas a las que no se les ha reconocido la carrera profesional.

"El flujo del dinero cambió cuando se dijo que se derivarían 180 millones de euros a la sanidad privada para disminuir la colas de espera", comenta Galindo. También hubo recortes en el CRP, otro complemento retributivo, "probablemente todo el dinero que se está reteniendo de los sueldos de la sanidad pública acabará en la privada", añade.

Paralización de la Bolsa de Trabajo

"Se suponía que todos los contratos de este verano se darían con los cortes de Bolsa 2022 y 2023 y se ha incumplido", lamenta Galindo. "Hemos ido sacando el cómputo y vamos por, aproximadamente, el 3% de las personas que tenían que estar baremadas. El resto no lo están", añade. Actualmente, unas 200.000 personas dependen de esta Bolsa de Trabajo y, en muchos casos, sus méritos desde 2021 no se han actualizado.

La consejera de Salud y Consumo en Andalucía, Catalina García, ha sido la responsable de la falta de negociación con los sindicatos, quienes están "hartos de ser ninguneados". Lo último fue el plan de vacaciones que, un día antes de ser negociado con la Mesa Sectorial, lo contó al diario ABC. "Si la medida ya está mediatizada, ¿qué posibilidad de negociación tenemos nosotros?", se pregunta el representante sindical.

Falso aumento de plantilla

Entre otras medidas, la Mesa Sectorial firmó un aumento de plantilla de unos 1.000 trabajadores que no se ha llegado a dar. "Han aprovechado los contratos de refuerzo, los mal llamados 'contratos covid'. En lugar de renovarlos, los han contado como aumento de plantilla y el resto, a la calle", comenta el secretario general.

"En definitiva se está debilitando el sistema público de Sanidad, por que han despedido a unos 5.000 trabajadores", con lo que el balance final es descendiente.

Reuniones con la consejera

Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos y que se cumplieran, los sindicatos pidieron hablar "con quien toma las decisiones políticas, la consejera", quien no respondió a la citación hasta pasados 15 días, tres horas después del anuncio de la huelga.

El día 19 tendrá lugar la reunión con García. "Si no hay un calendario real de cuándo se sacaran los listados de la Bolsa y una solución a lo ocurrido con los contratos de refuerzo, mantendremos la huelga del día 26, porque nos están obligando", zanja Galindo.