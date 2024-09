Los sindicatos exigen reducir la jornada laboral en una manifestación ante la CEOE

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto con cerca de un millar de trabajadores y sindicalistas, se han manifestado este jueves ante la sede de CEOE en la capital madrileña para pedir al Gobierno alcanzar un acuerdo para reducir la jornada laboral antes de que acabe el año y cumplir así con su compromiso con los agentes sociales de llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas.

En el primer día de movilizaciones por el conjunto de España, que se ha iniciado con dificultades en Madrid por complicaciones con el Ayuntamiento, según los sindicatos, Sordo y Álvarez han vuelto a denunciar el "bloqueo" que la CEOE está realizando sobre el recorte del tiempo de trabajo.

UGT y CCOO se han concentrado en frente de la CEOE y CEIM este jueves a las 11.30 horas. Una movilización que ha ido acompañada por concentraciones en todas las patronales de las provincias españolas. Según fuentes sindicales, a la concentración han acudido unos 2.500 trabajadores y sindicalistas.

La movilización se ha iniciado con incidencias porque la delegación del Gobierno había concedido permisos a los sindicatos para concentrarse, pero este jueves a primera hora el Ayuntamiento ha prohibido cortar la calle Diego de León en Madrid, a la altura de la CEOE, donde se han concentrado ambos sindicatos.

"No estáis en Caracas, estáis en Madrid"

"Que no se pongan nerviosos que esto va apara largo", ha asegurado Álvarez, que ha acusado al Ayuntamiento de "boicotear" la manifestación. "No estáis en Caracas, estáis en Madrid", ha ironizado, por su lado, Sordo.

En frente de la sede de la CEOE, los sindicalistas han enviado un mensaje a la patronal española y le han exigido aclarar su postura sobre la reducción de jornada, una medida que afecta a 12 millones de personas, tras nueve meses desde que se iniciaran las conversaciones.

Para Pepe Álvarez, la CEOE se ha unido a Junts en contra de la reducción del tiempo de trabajo y ha decidido no avanzar en la negociación porque el partido independentista se ha comprometido con la patronal a votar en contra de la reducción.

"Si quieren poner en valor la autonomía de los agentes sociales para negociar estas cosas, lo que tienen que hacer es negociar y no ir a perder el tiempo a las reuniones", ha indicado Unai Sordo.

De igual manera, ha afirmado que CEOE y Cepyme "se están amparando en la inestabilidad política y eso es irresponsabilidad" y ha pedido al Gobierno "no dar derecho de veto a CEOE".

Para los líderes sindicales, la reducción de la jornada laboral debe realizarse para tener más tiempo libre y mejorar la productividad de las empresas, ya que los avances tecnológicos lo permiten.

Por ello, Sordo ha asegurado que no se valorará ninguna propuesta que se ponga encima de la mesa por parte del Gobierno en tanto que no se tenga claro que CEOE va a negociar la reducción por ley.

Los sindicatos le piden al Gobierno que sea "valiente"

De igual manera, los líderes sindicales consideran que las negociaciones para reducir la jornada están prácticamente "finiquitadas" y les quedan "un capítulo o dos", por lo que han pedido al Gobierno "ser valiente" y sacar adelante un real decreto para recortar el tiempo de trabajo si la CEOE mantiene su bloqueo a la medida.

No obstante, han recalcado que desde los sindicatos quieren "un acuerdo tripartito" porque la reducción de jornada implica también "ordenación y control horario", que son medidas que van a empresas y convenios, por lo que es "mucho mejor" llevarlas acordadas de forma tripartita, aunque Sordo recuerda que eso requiere "tener voluntad".

Por ello, han vuelto a pedir a la CEOE estar en la mesa con espíritu de negociar y han asegurado que será la patronal la que deberá levantarse de la mesa si deciden no sumarse al acuerdo, ya que CCOO y UGT no lo harán. "No vamos a hacer que se salgan con la suya", añade Álvarez.

Feijóo se incorpora al debate, pero con otra propuesta

Por otro lado, tanto Sordo como Álvarez han celebrado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se haya abierto a negociar una reducción de la jornada laboral con los sindicatos, aunque su propuesta pase por una semana laboral de cuatro días y jornadas de entre 9 y 9,5 horas en algunos sectores y sin afectar a la productividad.

"Es positivo que el PP se incorpore al debate", ha indicado Álvarez, aunque ha reconocido que "no tanto es así la propuesta", que el líder sindical afirma aún no conocer. "Ya veremos cuando la veamos qué es lo que dice la propuesta", ha añadido.

Por su lado, Sordo ha aseverado que es "bueno" que la formación encabezada por Núñez Feijóo tome posición y diga qué es lo que piensa. A partir de ahí, pide diferenciar entre reducir tiempo la jornada y la propuesta. "Ahora estamos hablando de la reducción del tiempo de trabajo y ahí es donde tiene que posicionarse el Partido Popular", ha expuesto.

Ambos líderes sindicales esperan que esta nueva postura del PP en relación a la reducción de jornada sea la que vayan tomando el resto de formaciones políticas, ya que UGT y CCOO quieren mantener encuentros con los grupos con representación en el Congreso, salvo Vox, para que se posicione sobre el recorte de la jornada. "Vamos a pedir que todos los partidos den su opinión", ha concluido Sordo.