Suecia autoriza la caza de 200 linces tras la mayor matanza de lobos de su historia

Suecia permitirá cazar este año 201 linces, el doble que el año pasado, una decisión que ha causado estupor en el país nórdico después de que hace unas semanas se produjese la mayor matanza de lobos (75 de unos 460 ejemplares) desde su desaparición, en los años sesenta.

"Esta es una caza de trofeos, como ir a África a cazar leones. Cientos de cazadores extranjeros vienen a Suecia a cazar linces porque piensan que es emocionante", explicó Magnus Orrebrant, director de Svenska Rovdjursföreningen, un grupo en defensa de los derechos de los animales que ha pedido la abolición de esta práctica.

La asociación ha pedido que la Unión Europea tome medidas contra su país por violar la legislación europea, pues entienden que el lince no constituye una amenaza para el ganado ni para los seres humanos. En cambio, advierten, la población de linces en Europa está en riesgo y en Francia su extinción podría llegar en treinta años.

Henrik Falk, asesor de la asociación de cazadores Svenska Jägareförbundet, ha reconocido a The Guardian que la caza del lince está relacionada con la diversión y con su piel: "No está absolutamente vinculada a ningún peligro para los humanos". Tampoco la caza de lobos porque, según él, en Suecia "no hay casos documentados de lobos atacando a humanos en los tiempos modernos".

La caza del lince en el país nórdico se lleva a cabo durante la temporada de apareamiento, cuando su pelaje es más espeso, lo que lo hace particularmente atractivo para los cazadores, explicó Marie Stegard Lind, de la asociación contra la caza Jaktkritikerna: "Esto es completamente innecesario, una pura caza de trofeos".

En Suecia hay 1.450 linces, unos 300 menos que hace diez años, aunque la agencia sueca de protección ambiental argumenta que solo son necesarios 870 para mantener su población.

Sin embargo, Benny Gäfwert, experto del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), cuestiona las licencias expedidas para cazar linces durante este mes de agosto e insiste en que no representa ningún peligro para la ganadería ni para las personas, por lo que los cazadores no pueden acogerse a ambas excepciones.

Por ello, han advertido de la situación a las autoridades comunitarias, pues entienden que es "injustificada" en relación a los escasos daños causados por estos animales.

Las asociaciones conservacionistas han destacado el papel del lince en el control de la gran población de ciervos, alces y jabalíes de Suecia, al tiempo que han criticado la intensa presión a la que se ven sometidos por la pérdida de hábitat, la endogamia, la caza furtiva y los accidentes de tráfico.