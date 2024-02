La televisión gallega censura al divulgador Rogelio Santos por criticar la gestión de la Xunta en la crisis de los pellets

La televisión pública gallega ha "cortado la comunicación" y ha decidido "prescindir" de la colaboración del marinero Rogelio Santos "tras sus críticas" proferidas contra la gestión de la Xunta.

Santos mostró su desacuerdo con la manera que tuvo el Gobierno autonómico del Partido Popular de abordar la crisis de los pellets hace ya dos meses. Una situación que, tal y como ha explicado a Público, le trasladó "a los peores momentos del desastre del Pestige", por el que todavía se siguen resintiendo las cosas gallegas. Desde entonces, el divulgador denuncia que la TVG "no ha vuelto a contactar" con él.

Con 30 años de experiencia en el sector, Santos es ya la tercera generación de pescadores en su familia. El también publicista hace uso de su perfil en redes sociales para "generar contenidos edificantes e instructivos", como él mismo describe, a fin de "crear conciencia sobre el respeto al medio ambiente marino". "Me mueve un interés divulgativo para poner en valor y dignificar el sector pesquero", ha explicado. Un afán a raíz del cual ha ido ganando influencia y popularidad.

Por ter criticado a xestión da Xunta e por apoiar ao BNG, non van a volver a chamarme da TVG, e dende aquí, quero darlles as gracias.

Hace algo más de dos años, Santos comenzó a acudir a diferentes medios de la Corporación de Radio e Televisión da Galiza (CRTVG), precisamente para participar en programas donde se hablara, bajo el velo de la actualidad, de su gremio. Desde entonces, "creo no ha pasado un mes sin que yo interviniese en un programa de la TVG de alguna manera", ha afirmado el marinero.

"Si durante dos años no pasa una semana sin que contacten conmigo, sea para intervenir o para pedirme ayuda en algún tema —porque muchas veces les he ayudado con los contactos o les he estado informado de todo tipo de temas—, y resulta que una vez que yo hago una crítica a la gestión de la Xunta se me deja de llamar, yo idiota no soy", ha denunciado Santos.

"Es más, esto sucede en un período en que están ocurriendo muchos temas de relevancia en lo que tiene que ver con el mar en mi tierra. Está el tema de los pellets, pero está también la mortandad del marisco, las ayudas a los mariscadores, están las manifestación en defensa del mar... ¿Y coincide que hasta ese momento a mí se me llamaba para cualquier cuestión en lo relacionado con el mundo del mar y la pesca? Yo tonto no soy", ha insistido el pescador.

Y es que su salida de la televisión gallega no solo va a implicar que su cara desaparezca de las tertulias en las que participaba, sino que, además, tira por la borda un proyecto que Santos tenía con una gran productora de la región para grabar un programa de 12 episodios del que sería presentador.

Más allá de sus críticas a la Xunta, el marinero ha sido señalado por participar en un vídeo de apoyo al BNG, así como porque su hermana había sido hace cuatro años un alto cargo de Podemos en el territorio. Un enjuiciamiento que Santos asegura "no comprender". En este sentido, ha señalado la "falta de ética" de la televisión pública gallega y ha insistido en que "otros compañeros de diferentes ideologías participan en los programas sin problema alguno".

"No había existido censura alguna hasta que me pronuncié contra la Xunta, pero qué voy a hacer si veo como decenas de voluntarios tienen que limpiar la playa de debajo de mi casa porque ellos que son los responsables no se encargaban", ha reflexionado el marinero.

Con todo, Santos asegura que continuará creando contenido en sus redes sociales para "concienciar" a la gente y por e sentimiento que tiene "hacia su tierra".