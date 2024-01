Mas de 100 asociaciones apoyan la manifestación ciudadana del domingo en Santiago contra la gestión de los pellets

Un total de 109 asociaciones y cofradías de de pescadores y mariscadores, federaciones ecologistas, plataformas de defensa de las rías, sindicatos y colectivos de todo tipo de la sociedad civil organizada en Galicia han confirmado su apoyo a la manifestación contra la gestión del vertido de pellets que se celebrará el próximo domingo en Santiago.

Los representantes de los principales partidos de la oposición política -BNG, PSOE, Sumar y Podemos- también han anunciado que participarán en la marcha, que partirá a las 12 del mediodía de la Alameda compostelana y recorrerá las calles del centro de la ciudad bajo el lema "Na defensa do noso mar -"En defensa de nuestro mar"-.

La manifestación pretende denunciar la inacción de la Xunta de Alfonso Rueda durante las primeras semanas del vertido de pellets del buque Toconao, ocurrido el pasado 8 de diciembre, así como la manipulación y las mentiras en las informaciones sobre el suceso en la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

Los medios publicos de comunicación no recogieron noticia alguna del vertido en sus informativos hasta el 4 de enero, siguiendo, según los afectados y los voluntarios que acudieron a limpiar las playas, "la estrategia de ocultación" del Gobierno del PP.

Un estudio independiente e interdisciplinar

Los convocantes reclaman a la Xunta un estudio interdisciplinar, independiente e integral sobre la situación de las rías gallegas; un plan de regeneración de las mismas dotado económicamente y con medios suficientes, y que se regule y dé publicidad al vaciado de los embalses por parte de la industria eléctrica, que provocan la desalinización del agua de las rías y la mortandad del marisco.

Asimismo, reclaman ayudas para la cobertura económica de todo el sector del mar -mariscadoras, pescadores y cofradías- mientras se mantenga el cese de su actividad; un plan de actuación contra los vertidos, y el control sanitario de la importación de pescado y marisco.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el pasado jueves un plan de 15 millones de euros en ayudas al sector, algunos de cuyos representantes lo consideran "un intento de tapar la actuación negligente" del Ejecutivo autonómico frente al vertido de pellets.

"Quieren comprar nuestro silencio", aseguró en sus redes sociales el pescador y divulgador Roxelio Santos Queiruga.

Rueda, por su parte, ha acusado a la oposición y a las organizaciones convocantes de la marcha de verter "bulos y desinformación" sobre su gestión de los pellets, ha defendido que el Gobierno de la Xunta "reaccionó cumpliendo con su obligación" y ha asegurado que la manifestación del domingo está "motivada por intereses políticos".

Opinar en las urnas

El presidente gallego¡ ha añadido que los ciudadanos "tienen la oportunidad de opinar" sobre su gestión el próximo 18 de febrero votando en las elecciones autonómicas.

"Nuestra posición política es defender el mar. Pero no es una posición partidista. Me pregunto si no son quienes intentan desincentivar esta manifestación y las demandas del sector y de la sociedad gallega quienes sí tienen esa posición partidista", dijo Queiruga este viernes en la presentación de la manifestación en Carril (Pontevedra).

Entre los colectivos que han anunciado expresamente que acudirán a la protesta del domingo en Santiago figuran una veintena de asociaciones profesionales y siete cofradías de pescadores y mariscadoras, y 40 organizaciones ecologistas y plataformas de defensa de las rías.

También acudirán a la marcha los principales sindicatos de la comunidad -CIG, CCOO, UGT y CUT-; el Comité Intercentros de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG); además de asociaciones culturales y de vecinos y otras, como la plataforma en defensa de la sanidad pública.