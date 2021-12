La recta final de año está siendo ajetreada en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde los intentos de cruce de personas migrantes desde Marruecos han repuntado en la última semana y han elevando la tensión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que se mantienen desplegados y en alerta, ya que son muy pocas las personas que han logrado acceder a las ciudades autónomas.

La mayor actividad se concentra en la valla de Melilla, donde se han registrado al menos cuatro intentos en la última semana en diferentes puntos del vallado, la Delegación Gobierno. La mayoría de las personas que han tratado de sortear las verjas son de origen subsahariano, según la Guardia Civil, aunque también ha habido grupos más reducidos de jóvenes marroquíes que han probado suerte con escaleras artesanales en puntos de la valla nada comunes.

El último salto se produjo la noche de martes. Alrededor de las 4.00 horas, unos 400 migrantes de origen subsahariano se concentraron en las inmediaciones del control de Barrio Chino. La mayoría fue contenida por las fuerzas marroquíes aunque un centenar logró superarlas pasadas las 6.30 horas.

El dispositivo de seguridad español ya se había desplegado con dotaciones de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local y un helicóptero para la vigilancia de la valla fronteriza desde el aire. Una escena que ha sido la habitual en todo los intentos de la semana. En la intervención, según Delegación de Gobierno, resultaron heridos leves 13 agentes, aunque no se ha precisado si hubo heridos entre los migrantes, ya fuera a mano de los funcionarios españoles o de los agentes marroquíes.

El jueves, alrededor de 500 personas, entre subsaharianos y magrebíes, trataron de saltar la valla por el mismo punto y también fueron contenidos por las autoridades españolas y marroquíes. Ese mismo día, un grupo de unos 80 jóvenes marroquíes, equipados con una escalera artesanal, se aventuró a probar suerte por un punto nada habitual: el puesto fronterizo de Mariguari. 14 personas lograron acceder pesa al despliegue de la Guardia Civil.

Nos hacen llegar este vídeo de la entrada de 14 inmigrantes esta mañana a #Melilla por el puesto fronterizo de Mariguari. Lo han intentado unos 80. pic.twitter.com/QfeoSyKnEE — Onda Cero Melilla (@ondaceromelilla) December 22, 2021

Fuentes del Instituto Armado reconocen que el cruce de ciudadanos marroquíes a través de la valla es algo "inédito" que ha empezado a verse después de casi dos años con las fronteras cerradas.

Aun así, las entradas irregulares de migrantes a través de las vallas se han reducido casi un 22% respecto al año pasado. Hasta el 16 de diciembre, 1.091 personas habían logrado acceder a la ciudad autónoma mediante esta vía, según el último balance del Ministerio del Interior, que no precisa las nacionalidades de quienes logran cruzar frontera.



Bulos sobre el control de la frontera en Ceuta

En Ceuta, los intentos de cruce han sido más reducidos y centrados en los espigones sobre el mar del paso fronterizo del Tarajal, también cerrado desde hace casi dos años. Aunque también se han producido movimientos en la valla en la recta final del 2021.

En Nochebuena, decenas de ciudadanos marroquíes se concentraron en las inmediaciones de la población de Castillejos, a unos dos kilómetros de la frontera con la ciudad autónoma, para nadar hasta la playa. Varios menores fueron detenidos y ninguno logró su objetivo. Según la Policía española, los agentes marroquíes también detuvieron a varias personas acusadas de haber difundido "informaciones falsas" que llevaban circulando varios días, por lo que el país vecino reforzó su vigilancia.

Según estos bulos, no había vigilancia marroquí en el paso fronterizo del Tarajal, que fue la razón por la que se originó la crisis de mayo, en la que más de 10.000 personas alcanzaron la ciudad a nado en dos días en los que Marruecos permitió el paso.

Ya sea a nado o tratando de sortear a pie las orillas de los espigones, la juventud marroquí sigue tratando de esquivar la crisis económica y la falta de oportunidades de su país.

La madrugada del martes al miércoles, los gendarmes alauíes interceptaron a un grupo de entre 20 y 30 chavales que nadaban hacia la playa ceutí desde Marruecos. Nadie logró cruzar ni la Guardia Civil no tuvo que intervenir.

Pocos días antes, la escena se había repetido con el mismo resultado. Aunque el goteo de intentos individuales o en grupos muy pequeños ha sido contante desde semanas antes de la crisis de mayo. Este miércoles, agentes de la Guardia Civil rescataron a un joven marroquí a punto de ahogarse cuando trataba de llegar de esta forma. Hace justo un mes, el pasado 29 de noviembre, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado recuperaron del fondo del mar los cadáveres de dos adolescentes marroquíes. Uno de ellos, según corroboró su familia, era un chaval de 16 años que desapareció de casa con la intención de llegar a Ceuta.

El martes, tres personas de origen subsahariano lograron entrar en la ciudad sin ser detectados cuando superaron la doble valla fronteriza. Según la Guardia Civil, fueron localizados una vez habían cruzado y fueron trasladados al Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Desde el 7 de octubre no se ha registrado ningún intento de salto numero, apuntan estas fuentes. Los datos que ofrece el Ministerio del Interior sobre las entradas irregulares a la ciudad en 2021 siguen sin ajustarse a la realidad, ya que no contabilizan los cruces durante la crisis fronteriza. Según el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), el 95% de estas personas habría salido de la ciudad, aunque no h precisado si han sido deportaciones. Vivas asegura que la mayoría están de vuelta en Marruecos, aunque la frontera seguirá cerrada, como pronto, hasta el 31 de enero de 2022.