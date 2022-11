Treinta años velando por las mujeres periodistas

La Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) celebra 30 años de vida, 30 años que también son de lucha y denuncia para intentar que las mujeres profesionales del periodismo tengan los mismos derechos laborales que los compañeros hombres. "Porque parece mentira que todavía encontremos sesgo económico entre personas que realizan el mismo tipo de trabajo, si eres hombre cobras más que si eres mujer. El último caso del que nos ocupamos fue de RTVE, el sindicato nos destapó que se pagaba menos a una compañera periodista que a su compañero hombre. Entre los sindicatos periodísticos y la lucha de asociaciones de mujeres intentamos que no haya ese desnivel. Esto no puede pasar, somos profesionales y debemos cobrar lo mismo y tener las mismas prestaciones", argumenta Esther Molas, secretaria de la asociación.

Desde que en 1992 Montserrat Minobis fundó la Associació de Dones Periodistes de Catalunya han pasado muchas cosas y siete presidentas: Elvira Altés, Montse Puig, Carme Freixa, Lina Barbero, Mavi Carrasco y, actualmente, Marta Corcoy. "Aún no podemos cerrar la asociación porque no lo hemos conseguido todo. Por ejemplo, no hemos llegado a lugares de decisión. En Catalunya tenemos a dos: Esther Vera, que dirige el Ara, y Núria Pérez que lleva el Diari de Tarragona. Público también lo dirige una mujer... Hemos avanzado un poco, sí, estamos más presentes en los medios y el lenguaje es algo más correcto, pero eso no quiere decir que se haya avanzado en sensibilización general. No hemos alcanzado la paridad en absoluto", asegura rotunda Marta Corcoy.

Marta Corcoy: "Me preocupa mucho, visibilizar lo que hacen las mujeres. Yo que estoy en la universidad lo veo, solo tienen eco las investigaciones que hacen ellos"

Uno de los retos de la asociación es dar visibilidad a las mujeres y concienciar del tema de la paridad. Por eso consideran fundamental que en las agendas figuren mujeres como fuentes expertas. "Si no, siempre hablan los mismos, suelen ser hombres porque están más disponibles, no porque estén más preparados. Y esto en estos momentos me preocupa mucho, visibilizar lo que hacen las mujeres. Yo, que estoy en la universidad, lo veo, solo tienen eco las investigaciones que hacen ellos. Y me viene a la cabeza un programa que hace Carina Gibert que se llama Top Rosies y que no lo conoce nadie", subraya Corcoy.

De hecho, desde la ADPC se impulsó un buscador de expertas, pero la herramienta no acaba de estar suficientemente actualizada. Detalle que Marta Corcoy lamenta: "Tengo que decirte que se ha puesto la política de por medio y eso a veces no va bien. La política lo domina todo, lo invade todo, incluso la economía va quedando relegada. La política y los deportes lo ocupan todo, y, ¿dónde quedan los temas sociales que son los temas realmente importantes? El patriarcado está todavía muy vivo y nos queda trabajillo por hacer, al menos para 30 años más".

Talleres sobre lenguaje

Esther Molas: "Si no visibilizamos con el lenguaje las profesionales es como si no existiéramos"

Desde la asociación también buscan la violencia machista e imparten talleres en los diferentes institutos de Catalunya sobre lenguaje inclusivo y no sexista. Unos talleres que van esparciendo reflexiones entre los más jóvenes. "La mayoría se sorprenden porque no se detienen a reflexionar sobre el lenguaje que utilizan. Venimos de una tradición patriarcal y cuesta cambiar y decir "las socias y socios del Barça", y decir "las periodistas y los periodistas", pero poco a poco lo vamos haciendo. Si no visibilizamos con el lenguaje, las profesionales es como si no existiéramos. Y dentro del mundo filológico también hay dos ramas, la rama [Carme] Junyent, que dice que no es necesario utilizar el femenino y el masculino, y la otra rama que decimos que sí... Y si encuentras una palabra que lo engloba todo, pues adelante... Un ejemplo es lo que ha hecho el Col·legi d'Advocats de Barcelona que se ha cambiado el nombre por Ilustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, de eso hablamos, de incluir a todo el mundo", explica Esther Molas, que además de periodista también es filóloga.

A lo largo de estos 30 años, uno de los momentos más oscuros lo provocó la crisis de 2008 cuando se vieron obligadas a recortar la producción de la revista en papel Dones Dossier, que pasó de ser trimestral a anual. Molas dice que "eso fue un fuerte golpe porque no fuimos capaces de producir cuatro números al año, cada vez cuesta más encontrar financiación y estamos a favor de la ley de transparencia, pero para pedir subvenciones las entidades pequeñas cada vez lo tenemos más complicado, y creo que deberían distinguir entre entidades pequeñas y grandes a la hora de realizar todos los trámites". Y como el papel ha quedado recortado, han potenciado el donesdigital.cat, un portal de informaciones de ámbito feminista.

De toda la actividad, los premios que otorga la asociación son la guinda del pastel, y este año, que la entidad celebra las tres décadas, hará fiesta grande. La celebración será el miércoles día 30, a las 19 horas, en la sede de La CIBA en Santa Coloma de Gramenet. En este acto se entregarán los Premios de Comunicación no sexista, también se darán toques de atención y reconocimientos a entidades feministas de larga trayectoria. Y el Premio Margarita Rivière, al rigor periodístico con visión de género.

Como explica Esther Molas, este premio se fundó porque "Margarita Rivière era socia de la asociación y para homenajearla y tenerla en el recuerdo hablamos con la familia y propusimos hacer un premio que la recordara una vez al año. Es un premio que queremos mucho. La ola feminista del Me Too nos gusta mucho, pero nosotros picamos piedra desde hace 30 años y hay que hacer un reconocimiento a las pioneras como Pilar Aymerich, Lidia Falcón, Carmen Umbón, Montserrat Minobis... Son unas pioneras que trabajaron y lucharon en un momento en que era muy difícil hacerlo. Gracias a su esfuerzo nosotros podemos estar aquí, y una de las misiones de la asociación es visibilizar y reconocer a nuestras antecesoras, que son las que nos han abierto camino".