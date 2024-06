Trenes gratis para que jóvenes de 18 años viajen por Europa este verano: destinos, requisitos y beneficiarios

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que 35.511 jóvenes se beneficiarán de la última convocatoria del programa europeo para viajar gratis este verano por Europa, una iniciativa para potenciar el conocimiento del continente y explotar la diversidad europea.

La convocatoria de la última ronda de DescubreUE, que forma parte del programa Erasmus+, dará billetes gratuitos para jóvenes de 18 años en viajes, principalmente de tren. Podrán viajar solos o en grupos de hasta cinco personas desde el 1 de julio y el 30 de septiembre del año que viene, y hasta el 30 de septiembre del año que viene.

El objetivo es que los jóvenes conozcan el patrimonio cultural y la historia y puedan relacionarse con personas de todo el continente. "En términos de cifras esta ronda de solicitudes es la más exitosa desde que DescubreUE se unió al programa Erasmus+ en 2021", ha asegurado la comisaria de Cultura, Iliana Ivanova.

La comisaria búlgara ha valorado que cada vez más jóvenes se presenten a la convocatoria. Más de 180.000 chicos y chicas lo solicitaron en 2024 y desde que se lanzó el plan en 2018 más de 1,4 millones de jóvenes han pedido participar.

¿Qué hacer si has sido seleccionado?

Los seleccionados, que deben haber cumplido los 18 años y ser ciudadanos europeos cuando han sido seleccionados, deberán elegir dos opciones de viaje: flexible o fijo. Los países para viajar deben ser los admitidos dentro de DescubreUE; éstos son los miembros de la UE, territorios y países de ultramar (PTU) y los asociados al programa Erasmus+.

El viaje debe estar planeado con una duración de entre un día y un mes, se debe viajar al menos a un país que no sea el tuyo y tener la voluntad de convertirte en embajador de DescubreUE. Los viajes deben realizarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

Será un contratista de la Comisión Europea y de la EACEA quien se hará cargo de conseguir los billetes y las estancias de los candidatos seleccionados. Por lo que los jóvenes no deben preocuparse por comprar los viajes ni reservar la estancia. Todo esto se logrará a través de la aplicación de viajes DescubreUE.



A través de esta aplicación se obtendrá toda la información necesaria sobre la organización de los viajes y los datos necesarios acerca de sus billetes y estancias. Además da paso a descuentos y beneficios mediante el Carné Joven Europeo.

Las personas seleccionadas tendrán dos opciones de viajes: flexibles y fijos. Estas dos opciones se diferencian en la selección de los lugares y fechas del viaje. Quienes elijan la opción flexible deberán activar el bono de viaje y por lo tanto indicar sus destinos, antes del 31 de agosto de 2024.

Se aconseja que los seleccionados tengan seguros de enfermedad y de viaje. Sin embargo, gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea se les asegura una asistencia de cobertura básica durante todo el viaje.

Existen listas de reserva, por lo que si no has sido seleccionado en la primera tanda, aún puedes ser uno de los candidatos elegidos. Se hace una revisión todos los meses, hasta que se agote el presupuesto disponible. Y si aún no has cumplido los 18 años, puedes solicitar en la próxima convocatoria tu plaza en la página oficial de DescubreUE.