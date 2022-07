Las triquiñuelas de Villacís que permitirán peatonalizar las Cavas pese al rechazo de los vecinos del centro de Madrid

Un total de 132 proyectos de inversión planteados por los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Madrid han sido elegidos para ser estudiados y ejecutados durante 2023 y 2024 a través de un presupuesto de unos 50 millones euros. Se trata del resultado tras las votaciones en los Presupuestos Participativos 2021-2022, un proceso de participación ciudadana para —en teoría— decidir de manera directa a qué se destinan 35 millones de euros para proyectos localizados en los distritos individualmente considerados, y otros 15 millones a proyectos que afecten a toda la ciudad o a varios distritos.

Los vecinos plantean los proyectos, que pasan por varias fases, como la de análisis y la de viabilidad técnica y, tras la votación final, el Ayuntamiento de Madrid ya presenta los proyectos ganadores, en esta ocasión 132 de los 1.942 iniciales. Aunque en un primer momento este proceso parezca un esfuerzo de transparencia y participación por parte del Ayuntamiento de Madrid, lo cierto es que los vecinos que han votado y le han dado seguimiento a los resultados no tienen la misma impresión.



De los 1.942 proyectos iniciales para la capital solo han sobrevivido 132

En primer lugar, los 1.942 proyectos iniciales se quedaron en 1.500 antes de que hubiese empezado la fase de apoyos, y posteriormente en 500. De ellos, sobrevivieron 209 tras la fase de evaluación, hasta llegar a la de votación, donde han quedado sólo 132. De estos 132 hay bastantes con los que los propios vecinos de los distintos distritos donde se van a llevar a cabo estos proyectos no están de acuerdo y esto tiene que ver con varios factores. El primero, con las directrices para el desarrollo de estos presupuestos, que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno el 24 de junio de 2021.

Entre ellas, el sistema de contabilización de votos, que establece que se admitirán votos a favor y votos en contra del proyecto. Se trata de una novedad respecto a los presupuestos participativos del anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena, que fue quien los impulsó, pero con bastantes diferencias respecto a los actuales de Almeida y Villacís. Los de Carmena llegaron a tener hasta 100 millones de presupuesto en el año 2018, aunque no se llegaron a ejecutar debido al fin de su etapa en el Gobierno en el año 2019.

Mientras en los presupuestos participativos de Carmena sólo se podía votar a favor, en los actuales el voto en contra computa como un tercio del voto emitido a favor. Y de ahí viene una de las principales polémicas.

Críticas al sistema por "antidemocrático"

Las asociaciones vecinales tildan este sistema de "antidemocrático" y creen que el Ayuntamiento de Villacís y Almeida lo ha instaurado para favorecer las votaciones que les convienen. En este sentido llama la atención uno de los proyectos aprobados en el distrito centro, el de peatonalización de la Cava Alta y la Cava Baja en La Latina. Se trata de un proyecto que ha sido aprobado por 309 votos. Ese es el resultado de 255 votos en contra y 394 a favor. Como los votos en contra restan un tercio (255/3=85), el resultado de esa cuenta debe restarse a los 394 a favor (394-85), lo que ofrece ese resultado final de 309 votos, con los que se aprueba el proyecto.



Desde el Área Delegada de Coordinación, Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento detallan que han decidido aplicar este criterio para ponderar "de acuerdo con estudios y artículos sobre demoscopia", aquellos proyectos propuestos por los ciudadanos que han superado a lo largo de las fases análisis de viabilidad, técnicos, económicos y jurídicos y que se trata de un reconocimiento a esas personas que han participado presentando proyectos "que son positivos".



Los vecinos de Latina piden un nuevo orden de prioridades en los proyectos para la ciudadanía

"No se trata de descartar proyectos, sino de establecer un nuevo orden de prioridades para garantizar que resultan ganadores los proyectos más queridos por la ciudadanía", justifican desde el Consistorio. Sin embargo, desde la Asociación de Vecinos Las Cavas de La Latina rechazan esta fórmula y afirman que tras haber seguido el curso de la votación y "estando casi empatados" los votos a favor y los votos en contra, "de la noche a la mañana aparecieron muchos más votos". Además, señalan que en el caso de "la votación sea correcta", tampoco les alivia, ya que "alguien que no vive en el distrito" ha podido decidir sobre los usos de un espacio intentándolo convertir en comercial y yendo así "en contra" de los que viven en él.

Así mismo, la propuesta del proyecto cuenta con 44 comentarios de los vecinos y vecinas cargando contra esta propuesta, entre ellos, se puede leer muchos señalando que la peatonalización de estas calles "es una trampa para los vecinos que viven en ellas. Se abarrotan de terrazas y ruido hasta la madrugada", también afirmando que "hay que cuidar el turismo, pero es imprescindible que el Ayuntamiento trabaje en defensa de los vecinos y la peatonalización de calles es algo muy sensible que puede afectar gravemente, de forma negativa, a los que viven en ellas"; o señalando que "la peatonalización masiva y sin ton ni son", solo por el "tapeo turístico sería un error y una frivolidad".



Otro vecino que, según su comentario, lleva 30 años viviendo en la Cava Baja, señala el deterioro de la calle por el abuso en la proliferación de locales de bares, donde hay 49 portales y unos 60 bares, y añade que no conoce "a ningún vecino de la Cava Baja" que no sea del gremio de la hostelería que quiera que esta calle se haga peatonal. Según la plataforma para votar los proyectos, DecideMadrid, los puede presentar cualquier ciudadano aunque no esté empadronado en el Ayuntamiento de Madrid, pero para las votaciones sí que hay que presentar el padrón, aunque no es necesario que figure el distrito en el que se vota, lo que para los vecinos supone "que no hay control ninguno".

Además, también critican la inversión de 18.000 euros en este proyecto de peatonalización, lo que "sólo da para poner unas señales prohibiendo el paso a los coches" lo que evidencia que el objetivo de la propuesta es poner "terrazas" en los 58 bares que hay en los 300 metros de calle, esto dificultaría mucho más la vida y el descanso de los 1.200 vecinos que residen en la Cava Baja, unas cifras similares a las de la Cava Alta.

Al Defensor del Pueblo

El presidente de la Asociación Vecinal Las Cavas, Saturnino Vera, presentaba este miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo, en la que expone que este proyecto sólo pide "un informe de movilidad" y en el proceso se denomina a la calle "de tapeo turístico" lo que, a su juicio, denota que quien inició la petición tiene intereses comerciales en la calle, "ya que ninguno de los 2000 vecinos que vivimos entre Cava Baja y Cava Alta entendemos la calle como uso hostelero".

"Sabemos que si la peatonalizan es para poder sacar su actividad a la calle en forma de terrazas", denuncia Vera, que asegura que si se produce la peatonalización no tiene garantías de poder seguir viviendo en su domicilio.

También denuncia varias cuestiones dentro del proceso participativo: que casi todos los comentarios dentro del proyecto son negativos, que los votos negativos valgan un tercio respecto a los positivos, lo que no considera "democrático", que el voto de los residentes no se proporcione o incluso valga menos que otros que sólo tienen intereses comerciales en la zona. Además de que la propuesta, según expone, puede ser "de cualquier cuenta que se de alta, sea residente o no" y que se pueda votar más de una vez si se tiene más de una cuenta de correo.