El Canal de Isabel II ignora a Almeida y subasta 19 propiedades en Madrid que podrían acoger servicios públicos

Centros de salud, residencias de mayores, escuelas infantiles o centros culturales. Estas son algunas de las exigencias de los vecinos de muchos barrios de la capital desde hace años y que las Administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid no atienden.

Sin embargo, el Canal de Isabel II, la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid, va a subastar en un "futuro próximo" 19 inmuebles de titularidad pública por al menos 15.430.316,2 euros.

Así lo indican documentos a los que ha tenido acceso Público, que señalan que esta empresa quiere deshacerse de propiedades en nueve distritos de Madrid sin informar de ello al Ayuntamiento de Madrid y, por lo tanto, sin plantearse si quiera una cesión que resolviese algunas de las históricas reivindicaciones de las vecinas y vecinos de estos distritos.

Centros de salud y escuelas

Entre la casi veintena de terrenos que Canal quiere subastar, cuatro se sitúan en Dehesa de la Villa. En concreto, un solar residencial en el número 80 de la calle Isla de Oza por valor de 1,25 millones de euros; a tan solo 500 metros, otro en el número 2 de la calle Alfonso Fernández Clausells por 674.998,4 euros, así como un inmueble en el número 3 de la calle Isla de Tagomago por valor de 650.002,86 euros y el último en el número 19 de la calle Islas Marianas por valor de 226.998,75 euros.

Son en total 3.172,9 metros cuadrados de superficie pública

Son en total 3.172,9 metros cuadrados de superficie pública que podrían emplearse, por ejemplo, para construir centros de salud, centros para mayores o incluso para vivienda pública.

Los vecinos de Dehesa de la Villa temen la sobrecarga de sus centros de salud debido al cierre -ya hace más de un año- del centro de salud Villaamil, en Tetuán, lo cual provocó el traslado de sus pacientes al de Doctor Castroviejo, próximo a Dehesa. Según indica un portavoz de la Asociación de Vecinos Poetas Dehesa de la Villa, Ángel Cuéllar, muchos vecinos del distrito no pudieron proceder a su traslado a Doctor Castroviejo debido a la saturación de pacientes. "Nos tememos que si esto se prolonga, parte de las tarjetas sanitarias se las carguen a los centros de salud del barrio", advierte Cuéllar.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, señala a Público que aunque "hacer caja con inmuebles de titularidad pública no es ilegal", responde a un modelo de gestión "clásico del PP", que es "ignorar lo público para hacer negocio".

"Es preocupante pero no sorprendente que el Ayuntamiento de Madrid no esté informado por la Comunidad de Madrid de la próxima subasta de decenas de inmuebles que podrían ser reutilizados como equipamientos públicos; el centro de Madrid necesita de parcelas para bibliotecas, escuelas infantiles, escuelas de música y todo tipo de servicios públicos", denuncia la portavoz socialista, que cree que Ayuso y Almeida se olvidan de que son "servidores públicos" que deben favorecer los intereses de "todos".

Otro de los espacios que pretende subastar Canal se sitúa en el distrito San Blas-Canillejas, concretamente en el número 2 de la calle Belice. Se trata de una superficie de 320,5 metros cuadrados por un valor de 944.194,89 euros.

En 2016 en San Blas-Canillejas cerraron una escuela pública

La portavoz de la Asociación de Vecinos Plata, Agustina Serrano, señala que en San Blas-Canillejas hay falta de "centros culturales, residencias de mayores y escuelas infantiles". Advierte de que en 2016 les cerraron una escuela pública y que las listas de espera para escuelas infantiles en el distrito no dejan de crecer; además, solo cuentan con una residencia de mayores pública en un barrio que, advierte, "es de gente muy mayor".

Además de estos inmuebles, Canal de Isabel II también quiere deshacerse de un terreno en el Distrito de Barajas (calle Benisoda, 35 valorado en 813.998,16 euros), así como tres terrenos residenciales juntos en el Distrito de Hortaleza (calle Bueso de Pineda, 82, 82A y 82B), de más de 250 metros cuadrados y valorados, cada uno, en más de 560.000 euros).

En Villaverde Alto, Canal cuenta con tres solares, uno en el número 41 de la calle Acebeda de 770 metros cuadrados y con un valor de 362.000 euros; otro en el número 25 de la calle Berzosa de Lozoya, con un superficie de 1.247,16 metros cuadrados y un valor de 806.999,82 euros, y otro terreno con una superficie de 524,33 metros cuadrados y valorado en 254.997 euros en la calle Piñuecar número 50.

Desde la Asociación de Vecinos La Incolora, señalan a Público que en esta zona se echan en falta equipamientos para jóvenes, ya que se cerraron las "casas de la juventud" que había y no volvieron a abrirse. Relata su portavoz, Javier Cuenca, que con el incremento de las bandas juveniles violentas, en el distrito ven necesarios estos espacios para que los jóvenes puedan desarrollarse y hacer actividades en su tiempo libre.

Por otro lado, también faltan en Villaverde Alto residencias para mayores para que estas personas no tengan que marcharse de su barrio cuando sea necesario acudir a alguna, lo que crea "desapego" con su entorno y sus amistades.

Canal de Isabel II también busca subastar dos terrenos (uno industrial y otro residencial) en Villaverde, uno en la calle Arroyo de la Bulera, 22, de 1.002,5 metros cuadrados y un valor de 532.999,18 euros, y otro solar residencial en la calle Esmaltina, 10, de 1,877 metros cuadrados con un valor de 4.349.980,91 euros (de las 19, la propiedad más cara).

Además, cuenta con un local comercial en Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), concretamente, en la calle Arroyo de la Elipa número 4, de 88,5 metros cuadrados de superficie y que podría vender por al menos 123.900 euros.

Además de tres fincas rústicas (Las Colmenas, Monte Viejo y Caños Quebrados), de entre 2000 y 5.500 metros cuadrados y que se podrían vender, en el caso de la más pequeña por 33.035 euros y la más extensa por, al menos, 61.812 euros, Canal de Isabel II cuenta con un edificio residencial en pleno distrito de Chamberí.

Es el único inmueble a subasta que está ocupado, según el Portal de Transparencia de Canal. Se trata de un edificio en la calle Boix y Morer número 12, con una superficie total de 1.188,72 metros cuadrados y valorado en 2.589.995,03 euros. Según el portal El idealista este edifico fue construido en 1996, cuenta con nueve plantas con dos vecinos por planta y cada vivienda valdría entre 293.000 y 739.000 euros.

En este sentido, el diputado de Más Madrid Verdes Equo en la Asamblea Alejandro Sánchez indica que en el caso de los terrenos urbanizables, Canal podría ponerlos a disposición de la Agencia de Vivienda Social para construir vivienda pública o, en el caso de locales, plantearse cesiones a entidades o a las propias Administraciones públicas.

"Nos parece una pérdida de patrimonio público no justificada", aseveran desde Más Madrid Verdes Equo

"Nos parece una pérdida de patrimonio público no justificada", asevera Sánchez, que cree que siendo Canal una empresa "saneada" y sin déficit, lo suyo sería llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid o los ayuntamientos para que los terrenos redunden en un mayor beneficio para la ciudadanía "y no sólo para que Canal, que no lo necesita, haga caja".

PSOE pide que no se enajene patrimonio inmobiliario

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno madrileño a no proceder "a ningún tipo de enajenación del patrimonio inmobiliario del Canal de Isabel II" sin ponerlo en conocimiento de los Ayuntamientos donde se ubiquen los inmuebles.

Exigen que una vez comunicada la intención de subasta y si los Consistorios tienen interés por estos inmuebles, Canal promoverá el diálogo "necesario" para llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes para dotar de un nuevo uso "público y social" a ese patrimonio. Finalmente, la iniciativa insta a se de cuenta de las conclusiones de dicho diálogo al Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas de Canal.