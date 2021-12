El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ve necesario adoptar de forma "urgente" medidas "contundentes" para frenar la expansión de la variante ómicron. El ECDC considera que la vacunación contra la covid por sí sola no es suficiente y considera que es preciso tomar decisiones que alivien los sistemas públicos de salud y protejan a los más vulnerables.

"La vacunación por sí sola no permitirá prevenir el impacto de la variante ómicron, porque no habrá tiempo para abordar las lagunas de vacunación que aún existen", ha avisado el ECDC en un comunicado. El organismo, no obstante, pide proseguir con la inmunización, tanto contra la circulación de la variante delta, la aún predominante, como para "reducir" el impacto de ómicron. Hasta ahora, las vacunas han salvado a casi medio millón de personas, prosigue el ECDC.

El organismo pide a los países a actuar cuanto antes y dar una "respuesta" antes de las navidades. Entre las medidas que ve necesarias, el ECDC destaca el uso "apropiado" de mascarillas de protección, la práctica del teletrabajo, evitar las aglomeraciones en el transporte público, quedarse en casa en caso de enfermedad y mantener las medidas de higiene conocidas, así como la adecuada ventilación, informa Efe,

Derogar estas medidas llevará a los países que así actúen un "fuerte incremento" de casos, advierte el organismo en su comunicado. El ECDC recomienda, asimismo, priorizar el rastreo de contactos, en caso de contagio, y recuerda la utilidad de esta herramienta y la correcta secuencialización de los casos, así como de la verificación específica de cada variante en caso de contagio.

A tenor de su rápida expansión y de que ya existe transmisión comunitaria, el ECDC cree que "es probable que ómicron se convierta en la variante dominante en los dos primeros meses de 2022" y que se produzca un nuevo y rápido aumento de los casos de esta cepa en los próximos dos meses".

Por último, el organismo europeo advierte que es "muy probable" que ómicron cause más hospitalizaciones y muertes que delta. "Incluso si la gravedad de la enfermedad causada por ómicron es igual o menor que la gravedad de delta, el aumento de la transmisibilidad y el consiguiente crecimiento exponencial de los casos superarán rápidamente cualquier beneficio de una gravedad potencialmente reducida", explica el ECDC en su informe, según Europa Press.