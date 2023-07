Uge Sangil (FELGTBI): "El 23J nos jugamos los derechos conquistados y los que quedan por conseguir"

Uge Sangil (La Palma, 1968) no tira la toalla frente al avance de la derecha y de la extrema derecha. Esta activista, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuale y más (FELGTBI+), afirma en esta entrevista con Público que las opciones ante las elecciones de este domingo están aún muy abiertas y que la ciudadanía debe ser consciente de los retrocesos que puede suponer un gobierno del Partido Popular y de Vox, no sólo por la destrucción "de los derechos ya conquistados", sino por "los que quedan por conquistar". Afirma que PP y Vox son los mismos en estas elecciones y acusa a los Populares de implantar políticas similares a las de la extrema derecha, incluso en lugares en los que no precisan de Vox para formar gobiernos. También arremete contra parte del feminismo que, afirma, apoya medidas iguales a las de Vox y llama al diálogo: "Hay muchos feminismos y somos más las incluyentes que las que no lo son".

Estamos a tres días de las elecciones generales. ¿Cómo valora el panorama político?

Creo que las opciones están abiertas y que hasta el domingo por la noche no vamos a saber los resultados. Son unas elecciones donde nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos los derechos que se han conquistado, pero también los que quedan por conquistar. Pero no sólo los del colectivo LGTBI. También los derechos de las mujeres están amenazados o los de las mujeres migrantes... En general el de cualquier colectivo vulnerable.

Si gana la derecha y gobierna, incluso el Partido Popular sin necesitar a Vox, van a por nosotras. Lo ha dicho [Alberto Núñez] Feijóo. Que nuestra ley [trans] no le interesa. Nos quiere medicalizar, ese es su mensaje. Porque en su programa, además de afirmar que derogará la ley, dice que lo hará en consenso con los "profesionales" y "expertos", por lo tanto no va a contar con las personas LGTBI ni trans para ello.

Pero insisto. Esto no va a ocurrir solo con los derechos trans, sino con los de las lesbianas, los gais, los bisexuales, la reproducción asistida, las terapias de conversión… Todos los derechos que hemos ganado con tanto esfuerzo están ahora amenazados. Lo que esperamos es que la ciudadanía en general se movilice para que España siga siendo un país respetuoso.



Tras una legislatura en la que ha habido importantes avances en derechos sociales ¿entiende que la ciudadanía pueda votar a partidos que quieran derogarlos?

Hay alguna parte que no acabo de entender. Hay muchos elementos externos que no tienen que ver con la ciudadanía, que han hecho que la gente acabe creyéndose muchas mentiras. Cuando una mentira se repite mil veces no se convierte en verdad, pero puede que haya gente que se las termine creyendo. De hecho, estas podrían ser llamadas las elecciones de las mentiras por parte del Partido Popular y de Vox que han tergiversado el mensaje y han personalizado mucho las elecciones en el presidente del Gobierno.

Hemos tenido una legislatura compleja, con una pandemia, con la erupción de un volcán y con una guerra, que ha contribuido a que la legislatura sea difícil. Así y todo, nos hemos beneficiado de muchos avances, independientemente de las leyes que se han aprobado. Creo que se ha cuidado a la ciudadanía. He escuchado a personas que han solicitado la ayuda al alquiler porque estaban en Erte y se la han concedido. Es importante resaltar cómo se ha cuidado a las personas con los Erte, con medidas como la bajada de la luz, con la aprobación de una ley tan importante como al de la vivienda, la de eutanasia… Ha habido muchos avances en derechos hacia el cuidado de las personas, nada comparado con lo que ocurrió en la anterior crisis financiera con el PP.

"Falta información de lo bueno que ha sido tener un Gobierno progresista y de qué podemos esperar si gobiernan las derechas"

Tal vez se podría haber avanzado mucho más sin esas circunstancias adversas, pero considero que no se están poniendo en valor todos estos logros y nadie está haciendo una valoración real de lo que hemos ganado y avanzado, sino que vemos cómo se tergiversa esa información. Hay personas que sólo ven un canal de televisión X y se quedan sólo con esa visión negativa. Es decir, falta información a la ciudadanía para que valore lo bueno que ha sido tener un Gobierno progresista de coalición y qué podemos esperar si gobiernan las derechas.

De esto existen ya algunos ejemplos...

Sí. No nos tenemos que ir muy lejos, ni soñarlo siguiera. Ya lo vemos en los pactos que se han hecho en 140 ayuntamientos[PP y Vox] y en diversas comunidades autónomas. En Castilla y León, en Madrid (porque nadie habla de Madrid), en la región de Murcia, donde el pin parental lleva instaurado ya varios años. En el caso de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con mayoría absoluta y sin la presión de Vox, ha dicho en su primer discurso de esta legislatura que va a derogar la ley trans de Madrid aprobada en 2016.

Hemos visto en el Orgullo como hay banderas o símbolos del colectivo que se han quitado sin ningún tipo de razón. O cómo se han cambiado en diversos ayuntamientos las concejalías de Igualdad por otras de Familia. Familia así en singular, porque es un modelo de familia única como la entiende el nacional catolicismo, donde las mujeres van a perder todos sus derechos y donde va a ser el hombre el que siga ostentando el poder desde el privilegio.

En este contexto, ¿PP y Vox son lo mismo?

Sí. El PP se disfraza, pero en el fondo tienen el mismo discurso. Si te lees el programa del Partido Popular en cuanto a los derechos LGTBI, no hay nada. Es decir que lo que hay nos lleva hacia atrás y no nos vamos a callar. Vox va más de frente. Tal vez esa es la única diferencia y que el PP actúa de manera más zorra, por decirlo de alguna manera.



¿A qué nos enfrentamos con un hipotético gobierno del PP con Vox tras el 23J?

Es importante hablar no sólo de derechos conquistados, que van a dar marcha atrás, sino también del bienestar social que se pone en riesgo: la educación pública, la sanidad pública, nuestra economía, las pensiones… Tanto que se habla en estos días de quienes han subido pensiones en este país y ya hemos visto como Feijóo ha mentido en este tema. Ya hemos sido gobernados por el PP y sabemos que los pobres vamos a seguir siendo pobres y que no van a promover una ciudadanía igualitaria, porque se oponen a aprobar derechos humanos y tampoco quieren una ciudadanía que crezca en riqueza, que pueda comprar los productos básicos sin ningún problema. Tenemos que hablar de derechos y de cómo podría cambiar nuestras vidas si gobierna la derecha y la extrema derecha.

Hace unos días vimos a una candidata de Vox referirse a Elizabeth Duval como una "enferma crónica". ¿Qué opina de este discurso?

Vi el vídeo cuando se publicó en redes sociales y me pareció tremendamente humillante. Me parece tan mezquino que esa persona que se presenta a diputada diga estas cosas. Porque ser enfermo crónico no es nada malo. Yo lo soy. No por ser trans, sino por otros temas médicos. Tomar medicación no es nada malo y no todas las personas trans tomamos medicación. Me pareció rastrero y mezquino y un ataque directo a los derechos humanos.

Al final, cuando veo a Elizabeth Duval veo a una mujer. Su apellido de transexual creo que es una forma de visibilizar una realidad, como se visibilizan las lesbianas o las bisexuales o los gais. Una forma de visibilizar una realidad que existe y que no es lo normativo ni la norma, pero que es real. Me pareció bárbaro que una diputada no respete la identidad de otra persona, cuando además hay una ley en España que sí la respeta y cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya en 2018 nos despatologizó y no somos consideradas personas enfermas. Es un ataque virulento y de desprecio al ser humano, es no respetar a los demás.

Una parte del feminismo no se siente representada por la izquierda en estas elecciones. Ha reaccionado a la ley trans y se siente huérfana. ¿Qué reflexión le provoca?

Creo que el feminismo debe sentarse y dialogar. Yo como feminista, también, creo que debemos sentarnos con tranquilidad al diálogo. Porque no se puede trabajar desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales (el feminismo es el movimiento social más potente), estando a la gresca y que una parte del feminismo tenga postulados iguales a los de Vox.

"Hay muchos feminismos y somos más las incluyentes que las que no lo son"

Lo que le ocurrió a Elizabeth Duval en estos días es significativo, pero son las mismas posturas de algunas feministas trans excluyentes, por lo que creo que hay que sentarse, hablarlo y convencer desde el diálogo, desde la escucha. El feminismo no se puede fragmentar. Hay muchos feminismos y somos más las incluyentes que las que no lo son.

Pero estas últimas tienen altavoces muy potentes y se las escucha más fuerte. Pero eso no quiere decir que tengan más razón ni la verdad absoluta. Por eso abogo por el diálogo, por entendernos. Porque siempre nos hemos entendido. El colectivo LGTBI y el feminismo tenemos muchas cosas en común y siempre hemos caminado juntas y de la mano. No puede ser que haya un feminismo que sea de la ultraderecha, porque no es feminismo.



Acabamos de salir del orgullo más reivindicativo de los últimos años. ¿Es optimista con respecto al futuro? ¿Cree que hay partido aún en las elecciones?

Sí, hay partido y mucho que reivindicar. Hay que seguir con los Orgullos gane quien gane. Nuestro activismo no va a parar. Lo tenemos claro. Tenemos que ponernos frente a esa España en blanco y negro que nos quieren hacer llegar. Los Orgullos siempre han sido muy reivindicativos pero cuando estamos en etapas de cierta tranquilidad, lo que se ve más es la fiesta, la alegría, la diversión. Pero siempre ha habido reivindicación. Y este año hemos tenido que amplificar la esta lucha por lo que se nos venía encima.

Cambiaron el lema de la mani ante el adelanto electoral

El lema de la mani, Por nuestros derechos, por nuestras vidas: vota con Orgullo era lo que teníamos que hacer. Porque teníamos que hablar no solo a la comunidad LGTBI, sino al resto de la ciudadanía y contarles lo que puede ocurrir y lo que ya está ocurriendo en las comunidades autónomas.

Las organizaciones sociales tienen que ser flexibles y estar en el día a día de lo que ocurre. La Federación es una organización de incidencia política no partidista, pero sí de incidencia política y vimos que tras el anuncio de adelanto electoral necesitábamos darle un vuelco a lo que teníamos que hablar, sin dejar de lado las reivindicaciones de nuestras familias, pero si poniendo el foco en las elecciones.

El Orgullo era el acto más multitudinario que se iba a hacer antes de las elecciones generales y que ahí se tenía que hablar de lo que podía pasar. Porque el 28M fue como un jarro de agua fría para mostrarnos que estamos en peligro y al día siguiente se presenta el adelanto electoral. Evidentemente teníamos que cambiar el lema y aportar todo por hacer más visible que nunca los riesgos que corremos si gana la ultraderecha.

¿Se han reunido con partidos políticos antes de las elecciones para ver sus programas electorales?

Con algunos nos reunimos y a otros les hemos enviado nuestras reivindicaciones por mail. El PSOE y Sumar nos pidieron reuniones. Los otros no.

En este contexto es importante llamar a la ciudadanía a la reflexión, a la movilización y a que el domingo vayamos a votar con orgullo, porque sea la que sea la orientación de cada familia, la identidad de cada uno, tenemos que preservar una España progresista, llena de respeto, de diversidad y eso va a hacer a los españoles y las españolas personas más alegres, más honestas, más transparentes… y hay que preservar lo que hemos conquistado en más 40 años tras la dictadura.

Tenemos que seguir conquistando el espacio de la democracia, de la diversidad en las regiones, en las comunidades autónomas. Y cuando hablo de diversidad no me refiero sólo a la LGTBI. Tenemos que salir a la calle de la mano, porque a mí me importa mi familia y también quiero defender a mi madre que cobra una pensión y que ésta le alcance para vivir en los últimos días de su vida y que pueda disfrutarlos. Igual para las madres, los hijos, los sobrinos o los amigos de muchas personas. Hay que salir a la calle a defender los derechos de todas, incluidas las migrantes, las personas con discapacidad y de las mujeres en general.